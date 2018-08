Emery interdit les jus de fruits à ses joueurs

23

Père fouettard. Unai Emery a pris les choses en main depuis son arrivée à Arsenal cet été. Selon le, l'entraîneur espagnol a interdit la consommation de jus de fruits à ses joueurs, parce qu'ils seraient trop riches en sucre. L'ancien coach parisien veut, à travers cela, améliorer les performances de son équipe, qui a commencé le championnat par deux défaites (contre Manchester City et Chelsea) et une victoire (contre West Ham).Le technicien de 46 ans n'en reste pas là puisqu'il a introduit des séances d'entraînement plus intenses et des séances individuelles avec certains joueurs. Toujours selon le quotidien anglais, Emery aurait également fait installer un chapiteau à côté des terrains d'entraînement avec des machines de cardio et de musculation à l'intérieur pour que son groupe enchaîne rapidement des exercices physiques et des exercices plus classiques d'entraînement. Arsène Wenger était réputé pour imposer des règles de régime alimentaire très strictes, mais à coté du Basque, c'est de la gnognotte.