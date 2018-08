Emergency Brexit

Alors que Londres et Theresa May se creusent actuellement la tête pour négocier avec l'Union européenne les conditions précises d'une sortie du Royaume-Uni de l'UE, Mauricio Pochettino, le grand manitou de Tottenham, a tiré la sonnette d'alarme la semaine dernière en affirmant que le Brexit gonflait de 30% les coûts de construction du nouveau stade des Spurs. De quoi alimenter encore un peu plus le flou et les doutes relatifs aux dépenses additionnelles qu'une sortie de l'Union européenne engendrerait pour les clubs d'outre-Manche.

Le chiffre a de quoi interpeller. Un zéro tout penaud. Cet été, Tottenham n'a pas dépensé le moindrepour renouveler son vestiaire. Une vraie bizarrerie : c'est la première fois dans l'histoire de la Premier League qu'un club n'achète aucun joueur durant le mercato d'été. Alors Mauricio Pochettino a dû donner quelques explications aux supporters des: «» Le prix d'une sortie de l'UE, un élément qui obsède les politiques et labritannique, mais aussi les clubs de Premier League.Alors que le Brexit sera théoriquement effectif le 31 décembre 2020 , les clubs d'outre-Manche se triturent les méninges pour tenter d'anticiper ce que la scission du Royaume-Uni avec l'Union européenne leur coûtera. Pour l'heure, tout le monde est dans le flou : les critères fixant précisément les contours de la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE sont encore à définir. Néanmoins, le gouvernement de Theresa May semble partisan d'une solution intermédiaire : le fameux «» qui épargnerait les biens de consommation en garantissant la libre circulation des produits, pour pouvoir continuer de commercer avec l'Union. Une voie médiane, qui n'épargnerait cependant pas la libre circulation des personnes, alors que Londres tient à garder la main sur sa politique d'immigration et d'accueil des travailleurs étrangers. Le cas échéant, la Premier League et son contingent de joueurs non-britanniques seraient en première ligne. À en croire Pochettino, elle paierait d'ailleurs déjà les coûts du Brexit, alors même que le Royaume-Uni fait toujours techniquement partie de l'UE.Chiffrer les coûts que le vote en faveur du Brexit a déjà eu sur le football professionnel anglais semble pourtant hasardeux. Un rapport publié fin juillet par la société de jeux en ligne Bwin estime que l'annonce de la sortie de l'Union européenne a coûté près de 270 millions de livres aux clubs de l'élite anglaise. Un chiffre calculé en fonction de la diminution de la valeur de la livre sterling par rapport à l'euro, depuis que l'Angleterre a voté le Brexit en juin 2016. Ce taux d'échange plus défavorable aurait coûté en moyenne une livre de plus pour tous les huit livres dépensées par les clubs d'outre-Manche, quand ils achètent des joueurs évoluant dans des pays dont la monnaie est l'euro. «, explique Simon Chadwick, professeur d'économie du sport à l'université de Salford.Le pire sera cependant à venir une fois que l'Angleterre ne sera effectivement plus membre de l'UE. Si la législation relative aux travailleurs étrangers en Angleterre reste telle quelle, les joueurs européens évoluant en Premier League ne bénéficieront plus d'avantages relatifs à leur statut de citoyen de l'UE. Ils auront ainsi un statut similaire à celui des joueurs extracommunautaires et devront avoir l'approbation de la Fédération anglaise (FA) pour pouvoir demander un visa ou un permis de travail pour jouer sur le sol anglais. C'est là que la procédure peut s'avérer corsée. Et faire de gros dégâts. Selon Miles Jacobson, directeur de Sports Interactive, l'entreprise qui développe le jeu vidéo, et dont les développeurs ont simulé les conséquences du Brexit sur la Premier League, «Une estimation basée sur le règlement de la FA : ce dernier stipule que les joueurs éligibles à l'obtention d'un permis de travail doivent avoir participé à un pourcentage prédéfini de matchs avec leur équipe nationale ces deux dernières années. Ce pourcentage varie en fonction de la qualité de l'équipe nationale du joueur. Plus la sélection est compétitive, moins il est important : il est de 30% pour les joueurs évoluant dans les sélections classées de 1 à 10 au classement FIFA, de 45% pour ceux jouant dans celles classées de 11 à 20, de 60% pour ceux appartenant à des sélections entre la 21 et la 30place et ainsi de suite.Les joueurs ne remplissant pas ce critère peuvent demander une dérogation exceptionnelle, accordée cas par cas. Le potentiel futur club d'un joueur peut alors arguer que l’expérience et le montant de transfert du joueur signifient qu’il devrait être éligible à l'obtention d'un permis de travail. «» , relève Tom Cannon, professeur de développement stratégique à laet spécialiste de l'économie du foot anglais. «, nuance Simon Chadwick.» Signe que la Premier League n'a sans doute pas fini de pagayer dans le brouillard et de se poser un bon paquet de questions. En attendant le 31 décembre 2020, le Brexit et ses premiers éléments de réponses.