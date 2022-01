Elza Soares, pour l’amour de Garrincha

L’immense chanteuse brésilienne Elza Soares est morte paisiblement le 20 janvier à 91 ans. Avec Garrincha, son amant devenu son époux, ils avaient formé un couple volcanique, le plus scandaleux du Brésil dictatorial des années 60 et 70.

Sur un air de Billie Holiday

Édith et Marcel au país tropical

Par Chérif Ghemmour

Éloignez les enfants car il va être question ici de sexe, d’alcool et de violences conjugales. La passion fusionnelle entre Elza Soares, mix d’Édith Piaf et de Tina Turner, et de Garrincha, un Ronaldinho queutard puissance 10, a débuté dans les vestiaires de lapendant la Coupe du monde 1962 au Chili. Elza, pourtant immense chanteuse de samba passée soul-jazz-bossa etdu Brésil lors de ce, joue la groupie en abordant d’abord Pelé, sorti de la douche. Le niais en serviette esquive la croqueuse d‘hommes qui retourne la tête de Garrincha, arrivé de façon impromptue., balance-t-il à Edson, une fois la chanteuse partie.Mais le(fêtard en portugais) et idole du Botafogo qui collectionne les chanteuses et danseuses de cabarets oublie bien sûr ses vœux maritaux de fidélité.(le surnom du dribbleur priapique) emballe Elza en lui offrant un disque de Billie Holiday,, avec ce compliment :Elza cède d’abord à ses mots () puis à sa fougue légendaire au plumard… Et comme l’amour donne des ailes, un Garrincha ailé survole la compétition en offrant littéralement à lason deuxième titre mondial ! Elza racontera le retour au pays :La légende tenace parle plutôt de plusieurs semaines. Mais avec le putsch des militaires en 1964, une chape de puritanisme s’abat sur le Brésil et le couple le plus scandaleux du pays, Elza et Mané, subit les foudres de la bien-pensance et les assauts des médias charognards.La télé brésilienne fait témoigner Naïr, l’épouse en pleurs abandonnée par le footballeur indigne et père de leurs six filles. Mais le Pouvoir a encore besoin de Garrincha pour la Coupe du monde 1966 alors on le ménage. Elza, elle, se consume d’amour et de dévouement sincères pour son Mané, accro à la cachaça. Déesse de résilience, elle a été mariée à 12 ans, mère à 13, veuve à 21 et trois bébés morts de faim... La «» (l'un de ses surnoms à l'époque) qui chante rauque avait aussi connu les tournées infamantes et les hôtels interdits à cause de sa couleur café. Mais elle est devenue la grande Elza. Elle se livre corps et âme à sa mission rédemptrice dans sa relation avec Mané qui vire tôt au masochisme :Dès 1963, en artiste avertie des entourloupes du show business, elle lui avait fait comprendre qu’il se faisait exploiter par le Botafogo. Il gagnait des salaires minables alors que c’était sa seule présence qui faisait monter la côte des matchs amicaux négociés par le club de l’Étoile Solitaire.Quand il décroche enfin un contrat plus favorable, l’arthrose assassine se réveille ! Après une opération de la jambe, elle le veille à l’hôpital. En 1965, Botafogo licencie l’infirme qui échoue chez les losers des Corinthians. Elza et ses amis ont recours à un mage des rites macumba qui leur suggère d’enterrer un crapaud cornu sous la pelouse du stade des Corinthians. Miracle ! Les Corinthians remportent le Tournoi Rio-São Paulo. Mais Garrincha a fait de la figuration (4 matchs disputés en 1966). Le Mondial 1966 désastreux de laacte le déclin sportif dramatique de Garrincha.Il échoue au Portuguesa Carioca (1967) puis à l’Atletico Junior (1968). Son retour de flamme au grand Flamengo n’est qu’un leurre (quatre matchs joués en 1968-69). Au même moment, la(surnom d’Elza) est au summum de sa carrière avec trois albums mythiques(1967),(1968). Mais elle a commis l’imprudence de chanter, hymne politique des opposants à la dictature militaire. La junte va alors se déchaîner contre Mané-le-divorcé et la voleuse-de-maris, tous deux noirs, nés pauvres et mariés clandestinement. Début 1970, l’acharnement des militaires les pousse à l’exil en Italie :Une vague piste à l’AC Milan a sans doute décidé Mané à suivre Elza en Italie, où elle doit également entamer une tournée à succès. Mais le clubzappera le loser alcoolique aux jambes détruites. À Rome, il déprime sévère et se contente de jouer dans un petit club amateur de tournois de quartiers alors que laétincelle au Mexique., racontera Elza. La Voix du Brésil et l’Ange aux jambes tordues () rentrent au pays en 1971. Garrincha retrouve un club de seconde zone, Olaria. Elza honore alors sa promesse de se tondre la chevelure si Mané trouvait un club ! Fin 1972, à presque 40 ans, il raccroche et en 1973 la Fédé brésilienne lui organise un jubilé au Maracaña devant 135 000 cariocas. Elza est toujours là !Garrinchinha naît en 1976 mais elle le quitte l’année suivante. Tout le Brésil sait qu’il la bat... Mané Garrincha mourra détruit par l’alcool en 1983, à 49 ans. Elza, elle, rebondira à nouveau en grande Dame de la chanson. En 2003, le cinéma immortalisera l’idylle la plus dingue du Brésil moderne, façon Édith et Marcel de Lelouch, dans le film