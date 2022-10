Wahi, les collines du crack

Vidéo

« Ma cellule de recrutement à Caen n'en voulait pas, ils ne lui trouvaient que des défauts et pensaient qu'il était déjà fini en tant que joueur. Ça a été une fin de collaboration, j'ai préféré me séparer d'eux et signer Wahi. »

Crack en stock

« On n'a pas tous été au courant de l'histoire, c'était assez flou. Même aujourd'hui, c'est encore un peu vague. C'était un choc parce qu'on savait que c'était quasiment le joueur qui avait le plus de potentiel au centre de formation. »

Harcèlement et commission de discipline

« Je souhaitais vivement qu'il puisse nous rejoindre. J'avais donné le feu vert, ils étaient venus avec les parents au Camp des Loges, on avait discuté avec eux, j'avais donné un aval positif. J'avais beaucoup apprécié la discussion et l'échange. »

Monts et merveilles, Montfermeil et grand micmac

« Il faut le conseiller, le guider, être parfois le papa, le méchant, le gentil, être à côté de lui, quoi. Il prend petit à petit son envol tout seul, mais pour l'instant, il a vraiment besoin d'être guidé. »

Requins, Didier Drogba et GR20

« Mbappé, on l'a mis sur une autoroute dès l'âge de six ans. Elye Wahi, lui, fait le GR20 depuis tout petit. Dans le sac à dos de Wahi, il y avait des paquets de cailloux, des pavés de trente kilos et il en reste encore quelques-uns. »

Par Loïc Bessière et Clément Gavard

Tous propos recueillis par LB et CG, sauf mentions.









Ce n'est peut-être pas le but dont se souviendra Elye Wahi à la fin de sa carrière, même si le superbe enchaînement conclu d'un tir croisé du droit pour tromper Maxime Dupé mérite le coup d'œil., souriait-il en zone mixte après la rencontre, malgré la défaite de Montpellier à Toulouse (4-2) Cette réalisation n'est pourtant pas anecdotique, elle lui permet d'intégrer un peu plus le cercle très fermé des joueurs les plus précoces de l'histoire récente du championnat de France et des cracks de sa génération. En inscrivant son 18but en Ligue 1, Wahi a rejoint Karim Benzema à la deuxième place des attaquants ayant le plus marqué avant l'âge de 20 ans au XXIsiècle, loin derrière l'intouchable Kylian Mbappé (41). Une précocité étendue à l'échelle continentale, la jeune gâchette étant également le meilleur artilleur parmi les joueurs nés à partir du 1janvier 2003 dans les cinq premiers championnats, devant Jamal Musiala (17) et Florian Wirtz (13).Au rayon des statistiques, le seul joueur du MHSC à avoir commencé les neuf premiers matchs de la saison se place parmi les meilleurs dans de nombreuses catégories, à l'image de son excellent ratio de tirs cadrés (55,6%) ou de sa pointe de vitesse qui le classe troisième joueur le plus rapide du championnat depuis la reprise après avoir été flashé à 35,28 km/h. La sensation héraultaise assurait récemment ne pas êtresur les records, quelques jours après avoir fêté sa première convocation en équipe de France Espoirs par un joli but contre la Belgique en amical . De quoi valider son choix de ne pas bouger lors du dernier mercato., glisse-t-on dans son entourage., enchaîne son entraîneur Olivier Dall'Oglio.Les étapes et obstacles sont encore nombreux pour Elye Wahi, dont le parcours ne ressemble pas du tout à un long fleuve tranquille.Sans ses aspérités, le portrait du jeune attaquant pourrait ressembler à celui de tout joueur prometteur, qui a laissé des étoiles dans les yeux de chacun de ses formateurs. Dans la bouche de Pierre Ville, son éducateur et premier mentor à la JS Suresnes, où Wahi a tâté le cuir jusqu'à ses 13 ans, les mots classiques pour parler d'une pépite au-dessus du lot sont de sortie :, etc., insiste-t-il. Comme beaucoup de gamins, Wahi n'est pas un adepte de tous les exercices à l'entraînement et préfère le jeu, les oppositions, les matchs., se souvient Pierre Ville, qui a aussi vu passer N'Golo Kanté.Personne n'a la vidéo pour jouer aux comparaisons avec le chef-d’œuvre du double Z en finale de Ligue des champions, à commencer par les clubs qui sont peu nombreux à se bousculer au portillon pour attirer le phénomène. Il prend alors la direction de Caen pour passer des essais en 2016, Pierre Ville le présentant à Francis De Taddeo, alors directeur du centre de formation du club normand, en espérant voir son nouveau protégé prendre le même chemin que son ancien milieu de poche qui est sur le point de passer de Leicester à Chelsea moins d'un an après avoir quitté le Stade Malherbe.Seulement, Wahi ne fait pas l'unanimité lors de ses premières foulées normandes., pose De Taddeo.Le technicien se souvient notamment avoir été séduit par un gamin motivé, se portant volontaire pour dépanner en défense le jour des testsou s'empressant de ramasser les bouteilles en plastique vides laissées sur le bord du terrain à la fin de la séance. Un pari gagnant, Elye Wahi affolant les compteurs dès sa première saison caennaise, passée entre les U14 et les U15, en claquant... 89 buts. Une folie suivie d'un titre de meilleur buteur à la Vinci Cup, le tournoi international des moins de 15 ans, et d'une première apparition en U17 dès septembre 2017 lors d'une entrée en jeu pendant laquelle il marque un doublé contre le PSG au Camp des Loges, d'une tête smashée en lucarne et d'un slalom dans la défense parisienne (défaite de Caen 5-2)., lâchera même l’adolescent dans des propos rapportés parAu sein d'une belle promotion (Lepenant, Beka Beka, Nsona etc.), Wahi s'éclate, signant six pions et délivrant quatre passes décisives en quelques matchs avec les U17 nationaux, alors qu'il n'est âgé que de 15 ans.La trajectoire s'annonce belle, la route semble dégagée, jusqu'à ce qu'une journée d'hiver 2018 ne vienne tout chambouler., rembobine Francis De Taddeo.Scolarisé en 4D au collège Jean-Moulin de Caen, partenaire du Stade Malherbe et situé à deux rues de D'Ornano, Wahi s'en prend à trois élèves dans les toilettes de l'établissement. Dans un courrier que nous avons pu nous procurer, le collège convoque ainsi le beau-père d’Elye Wahi, son représentant légal, à une commission de discipline programmée le 12 mars 2018, au motif que l'élève a commis les faits suivants :(son premier prénom à l'état civil, NDLR)Un épisode qui se terminera par la décision de virer Wahi du collège en guise de sanction. Quatre ans plus tard,, avertit un proche du club. Le malaise s’est installé avec les Normands quand l’objet de l’appel est dévoilé. Personne à Malherbe ne parlera de l’ancien prodige et de cette grave bêtise dont les versions différent toujours en fonction des interlocuteurs., confirme Lucas Boudonnet, son coéquipier à l'époque.Au grand regret de Francis De Taddeo, qui aurait plutôt imaginé, le club normand s'est aligné sur la décision du collège en montrant la porte à sa pépite.Avant cela, l'ancien coach de Metz assure avoir contacté les parents des trois autres enfants pour connaîtrede l'acte de Wahi., précise De Taddeo.À 15 ans, Elye Wahi doit digérer sa mise à l’écart de Caen, qui l’éloigne de ses rêves de professionnalisme. Et aussi son nouveau statut de crack déchu. Pour ne pas être oublié par les recruteurs, il faut rebondir. Vite. Le natif d'Évry-Courcouronnes traîne derrière lui une mauvaise réputation, mais les clubs ne sont pas tous refroidis par l'affaire caennaise. Le Franco-Ivoirien se retrouve ainsi à arpenter le Vieux Continent, passant des essais à Manchester United, Manchester City, Southampton ou encore Dortmund. En France aussi, les candidats se manifestent, comme le Stade rennais, qui passe son tour pour des raisons sportives., justifie un dirigeant de l'époque. Le talent des Hauts-de-Seine ne passe pas non plus sous le radar du Paris Saint-Germain, face auquel il brille quelques mois plus tôt sous les yeux de Luis Fernandez, alors directeur sportif du centre de formation parisien. Selon nos informations, un avenant au contrat aspirant avait même été préparé par le club de la capitale le 1juillet 2018, à Boulogne-Billancourt, et n'attendait plus que la signature des deux parties, sans que celles-ci ne soient jamais apposées., rejoue Fernandez.Sur sa fiche Wikipédia, il est indiqué que le jeune Wahi rebondit finalement dans un autre club d’Île-de-France, le Montfermeil FC, en Seine-Saint-Denis, où une licence est bien enregistrée à son nom le 13 juillet 2018. Le début d'un énorme micmac, impliquant un précontrat avec Southampton, qui doit attendre les 16 ans du joueur pour le faire venir outre-Manche. L'attaquant affirme, lui, avoir fait tout au plus un entraînement avec le club dyonisien, son entourage assure même aujourd'hui qu'il n'a quasiment jamais mis les pieds à Montfermeil. Une version bien différente de celle d'Ahmed Hadef, le président du club, qui jure avoir eu WahiEn discussion également avec l’OL, le clan Wahi se tourne en effet vers le Sud et l'Hérault, où se trouve... Francis De Taddeo, fraîchement nommé directeur du centre de formation., explique De Taddeo. Le joueur se retrouve au centre d'un conflit qui va jusqu'à la commission de la LFP. Celle-ci finit par donner raison au MHSC, au grand regret du dirigeant de Monfermeil, qui estime encore aujourd'hui être passé à côté de 30 000 euros, une somme notamment promise par Southampton à l'époque., commente de son côté De Taddeo.Pendant trop longtemps, la carrière d'Elye Wahi se joue en dehors des terrains, où un minot de 14-15 ans peut difficilement faire autre chose que de subir les événements. Rien n'a jamais trop été simple pour celui qui a perdu son père à 2 ans et qui n'a pas vécu dans l'opulence, loin de là, aux côtés de sa maman Olga et un moment de son beau-père Richmond B., désormais séparés. Une histoire familiale qui n'aide pas un enfant à s'épanouir et à vivre de manière tranquille., développe Pierre Ville, qui l'a vu se construire dans son quartier de Suresnes.À l'école, le jeune Elye n'est pas non plus le plus attentif ni le plus sérieux, même si un ancien professeur du collège Jean-Moulin à Caen se souvient d'un jeune avec lequel il a eu. Un constat qu'il est encore possible de faire en 2022, alors que Wahi n'a pas encore 20 ans, à écouter son entraîneur à Montpellier, Olivier Dall'Oglio :Pierre Ville, lui, en revient à l'école :Entre les galères et les bêtises, Wahi peut quand même jouer au foot, malgré la découverte d'un milieu où les requins et l'argent peuvent rapidement tourner des têtes et mettre le ballon au second plan. Reste que le Franco-Ivoirien, dont l'idole s'appelle Didier Drogba, est un mordu, un passionné, mais aussi un jeune qui a tout à apprendre à son arrivée en Normandie. Il ne connaît pas les exigences d'un centre de formation et doit bosser sur ses nombreux défauts :, résume De Taddeo.Une méthodologie de travail reprise à Montpellier, où il a trouvé unjusqu'à son intégration progressive au groupe professionnel et ses débuts en Ligue 1 sous le maillot montpelliérain lors de la saison 2020-2021. Pas timide, Wahi est décrit comme quelqu'un deet même, selon son ancien copain de vestiaire Lucas Boudonnet. Loin du Stade Malherbe, il s'est fait une place dans le foot pro et dans une équipe où Mamadou Sakho est comme un grand frère., atteste Dall'Oglio. Avant d'en revenir au terrain :Plus belle la vie à Montpellier ? Pas totalement. En octobre 2021, le joueur avait fait parler de lui dans la rubrique faits-divers, des sources policières confirmant auqu'une jeune femme avait déposé plainte à la mi-septembre pour des violences commises sur le parking d'une boîte de nuit à Lattes. Une affaire qui n'a pas eu de suite et des accusations fermement démenties par l'entourage de l'attaquant., enchaîne Dall'Oglio.Présumé innocent, Wahi est désormais représenté par Jorge Mendes et sa société Gestifute, après avoir coupé les ponts avec son premier conseiller, Nouari Khiari, ancien agent de N'Golo Kanté, avant que ce dernier ne l'attaque en justice ( une plainte classée sans suite en septembre 2020 ). Dans le Sud, il paraît que le buteur s'appuie désormais sur un cercle plus fermé, dont sa mère et sa sœur, avec lesquelles il vit à Montpellier. Cet été, il est parti en vacances en Crète avec les attaquants Jordan Siebatcheu (Union Berlin) et Simon Banza (Braga), eux aussi liés à Gestifute, poursur les conseils de son entourage, désireux de tout contrôler, même ce qui doit être écrit dans la presse., confiait par ailleurs Wahi àle mois dernier.L'heure est peut-être venue de redonner la priorité au football, au terrain, sans occulter le passé, les bêtises et les tourments, qui font finalement partie de son histoire., métaphorise Francis De Taddeo.À condition de ne pas se faire flasher.