Elseid Hysaj et la polémique autour de Bella Ciao

Nuovo idolo indiscusso, non tanto per la canzone che probabilmente ha scelto solo per la Casa di carta, ma per i fegati che ha spappolato pic.twitter.com/BxVlI9EyQa — Rosco (@sandro_rosco) July 17, 2021

PC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Voilà une polémique dont la Lazio se serait bien passée.Arrivé à la Lazio cet été en provenance de Naples, l'Albanais Elseid Hysaj a dû se plier ce week-end au traditionnel bizutage d'intégration. Sur une vidéo prise par son nouveau coéquipier Luis Alberto, on le voit, debout sur une chaise et short retroussé, chanter joyeusementet faire glousser ses copains. Problème : cette chanson, repopularisée en 2017 par la série, a surtout été le symbole des forces de résistance italiennes contre l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale.Certains ultrasaux idéologies fascistes n'ont que peu apprécié, et l'ont fait savoir au nouvel arrivant. Ce dernier a d'abord été insulté sur les réseaux sociaux, avant d'être visé par une banderole on ne peut plus explicite :Lassés que leur club soit régulièrement pris en otage par cette frange d'ultras aux idées bien arrêtées, les supporters de la Lazio ont réagi, et ont lancé sur Twitter le hashtag #IostoconHysaj (Je suis avec Hysaj), pour défendre le joueur, mais surtout montrer leur total désaccord avec ladite banderole et lesdites idées. Le hashtag est, depuis ce matin, en top tendance sur Twitter Italie, certains tifosi proposant même que la musique deaccueille les joueurslors de leur prochaine entrée au Stadio Olimpico.Le club a publié un communiqué dans la foulée :(...)