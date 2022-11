Elneny : « Tout le monde avait peur pour sa place après l'incident avec Aubameyang »

MD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est un rendez-vous qu’il ne faudra définitivement pas rater.Avant le choc de cette nouvelle journée de Premier League entre Arsenal et Chelsea, l’affaire Aubameyang a fait écho , sans grande surprise, en conférence de presse ce vendredi. Relaté au plus près dans la sériesur Amazon Prime, le chapitre mouvementé vécu par Mikel Arteta et ses hommes, et qui a amené tout particulièrement le tacticien espagnol à écarter son capitaine gabonais du groupe, est toujours dans les têtes.Interrogé sur l'autorité et la main mise du coach espagnol sur le vestiaire des, le milieu de terrain Mohamed Elneny est revenu sur cette histoire qui a bousculé les rangs d’Arsenal il y a moins de dix mois., a affirmé l'Égyptien,C’est certain que l’ancien pensionnaire de l’ASSE attend de pied ferme la venue de son ancien club à Stamford Bridge ce dimanche.