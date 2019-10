Elles perdent volontairement leurs matchs pour éviter de lourdes amendes à leur club

AAF

Une équipe de coqs et un règlement de poulet sans tête.L'équipe féminine des Coqs rouges de Bordeaux, qui évolue en championnat de district de Gironde, a commencé sa saison par deux défaites. Deux fois 5-4. Deux fois en ayant mené 4 à 0. Une grosse difficulté à gérer la pression ? Non, les Girondines étaient contraintes et forcées de mettre des buts contre leur camp et de perdre leurs matchs, sous peine de possibles lourdes amendes pour leur club., a expliqué Yann Lormeau, un éducateur du club, à FootAmateur.fr » L'opération est un succès. Un peu trop, même : «Pour éviter que les adversaires des Coqs ne déposent un recours en cas de défaite, les joueuses ont donc décidé, pour pouvoir continuer à jouer ensemble, de perdre ensemble. Car pour chaque joueuse mutée en plus des six autorisées par match, le club aurait dû payer une amende de 70 euros. Le club a bien tenté de régler directement cette situation avec le district de Gironde, sans succès : «» , leur a-t-on rétorqué.La saison s'annonce très longue.