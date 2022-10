Elle montre ses seins pour célébrer le but d'André-Pierre Gignac

Inattendu (adjectif) :

Algo inesperado pasó durante el partido de 4tos Tigres vs Pachuca en el Estadio Universitario en el gol de André-Pierre Gignac. pic.twitter.com/KTb1fvgDAN — FAFHOO (@Fafhoo) October 14, 2022

MD

À quoi on ne s'attendait pas.Cette nuit du jeudi 13 au vendredi 14 novembre, il s'est bien passé quelque chose d'inattendue dans l'enceinte des Tigres d'André-Pierre Gignac, l'. Déjà, oui, les locaux se sont offerts Pachuca (1-0) dans le cadre des phases finales de l'élite mexicaine. Imprévu ? Pas du tout, lesrestaient sur trois victoires de rang en championnat et surtout, lesn'ont plus gagné un match à l'depuis 2010. Est-ce que l'ancien pensionnaire de l'Olympique de Marseille a marqué ? Encore oui. Et là aussi, rien de bien étonnant. Pour Gignac, ce penalty transformé était même son cinquième but sur ses trois derniers matchs. Mais alors que s'est-il passé ? Attrapée par la folie, la passion, et une dose de fantaisie, une grande fan dufrançais a décidé de lever son maillot au moment où Gignac apparaissait sur l'écran du stade, une poignée de secondes après l'unique but de la rencontre. Et forcément, ça donne des images amusantes.Il n'y a plus aucune barrière au Mexique.