Ville politique reine de l’anticonformisme anglais, Liverpool aime brandir son identité indépendante au reste du pays. Qu’ils soient rouges ou bleus, les fans de foot en Merseyside semblent prendre le décès de la reine Elizabeth II avec beaucoup de recul, rappelant parfois une certaine aversion envers l’establishment. Et tant pis si ça emmerde les tories.

Liverpool Naples Ligue des champions Diffusion sur

« Une ville plus bruyante »

« Cela ne me fait ni chaud ni froid. Je comprends le rôle de la reine, mais je pense qu'il y a assez de bordel au Royaume-Uni que pour se concentrer sur d’autres choses. »

La reine et l'arène

Par Antoine Billa, à Liverpool

Tous propos recueillis par AB sauf ceux de John Grant dans The Irish Times

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Siffler leen Angleterre, ça la fout mal. Le siffler deux fois en quatre mois, encore plus. C’est ce qu’ont fait les supporters de Liverpool lors des deux dernières finales domestiques. Si les sifflets de la Carabao Cup ne furent guère soulignés en février, ceux du mois de mai en FA Cup, visant également le prince William présent à Wembley, avaient suscité l’indignation de la frange conservatrice du pays. Mais y a-t-il de quoi s'étonner ? Certainement pas quand on sait que l'Angleterre adore détester Liverpool et que Liverpool adore détester l'Angleterre.La phrasefleurit facilement dans le Merseyside où une partie de la population paraît insensible au décès d'Elizabeth II, actuellement exposée dans son cercueil à Édimbourg avant de rejoindre Londres dans la soirée. Au même moment ce mardi soir, lors de la réception de l’Ajax et pour le premier match du Liverpool FC depuis le décès de la reine, il ne faudra pas s'attendre à une forte séquence émotion, même si Jürgen Klopp a assuré qu’Anfield respecterait une minute de silence en son honneur., a annoncé le boss en conférence de presse.En référence, la minute d’applaudissement pour le fils de CR7, en avril dernier.La donne pourrait cependant être différente d'après ce que disent les supporters eux-mêmes., concède Simon, la petite trentaine et fidèle de Liverpool. Cesprédits par le fan reflètent l’opinion de nombreux citoyens liverpuldiens au moment d’évoquer la couronne. Simon l’avoue lui-même :Même son de cloche du côté de Peter, dix ans plus âgé, et inconditionnel d'Everton :, reprend Simon.Pas de haine envers la monarchie pour autant, mais plutôt un sentiment d'indifférence., pense Peter.Ces avis n’étaient pas aussi tranchés en 1965 quand les fans desdétournaient leenen prélude de leur premier titre en FA Cup. Cette attitude plus feutrée a pris un tournant majeur dans les années 1980., explique John Grant, professeur d’histoire politique à l’université de Liverpool Hope.La tragédie de Hillsborough n’a bien entendu rien arrangé. Plus récemment, John Grant, également habitué d’Anfield, estime que l’antre desa repris ses airs de tribune politique depuis l’arrivée au pouvoir de Boris Johnson (récemment remplacé par Liz Truss)., expose-t-il dans l'Si elle se remarque abondamment à Anfield - qui scandait le nom de Jeremy Corbyn peut avant les élections de 2019 -, cette rupture politique se fait plus discrète dans les travées de Goodison Park., se justifie presque Peter.Elizabeth II s'est pourtant toujours montrée neutre dans les affaires politiques du pays. Une impartialité qui n'aurait pas joué en sa faveur en bord de Mersey, selon Peter leEt Simon led'enchérir :"Scouse not English"Autant dire que lemarchera aussi seul que leen Merseyside.