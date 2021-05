Éliminatoires du Mondial 2022 : la Chine continue les naturalisations

Mondial 2022: la Chine mise sur les joueurs naturalisés pour se qualifier https://t.co/Ewd7YdEuXN — RTL sport (@RTLsportbe) May 11, 2021

Mobilisation générale pour l'Empire du milieu.La Fédération chinoise a communiqué, ce lundi, une liste de joueurs pour les prochains matchs des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. Parmi les 26 noms cochés par le sélectionneur Li Tie, cinq joueurs - issus du championnat chinois - sont nés hors des frontières du pays, la plupart ne comptant encore aucune cape avec cette sélection. On dénombre ainsi trois éléments d’origine brésilienne : Elkeson et Fernandinho, attaquant du Guangzhou Evergrande, et Alan, évoluant Beijing Guoan. Les deux autres sont britanniques : Nico Yennaris (Beijing Guoan, ex-Arsenal) et Tyias Browning (Guangzhou Evergrande, ex-Everton). Une pratique devenue courante au pays de la Grande Muraille Vingt ans après son unique participation à un Mondial, en Corée du Sud et au Japon en 2002, la Chine, reléguée à la 77place du classement FIFA, tente ainsi d’accroître ses chances de participation à la prochaine édition, en poursuivant une politique de naturalisation amorcée en 2019. Deuxième du groupe A des éliminatoires de la zone Asie, elle pointe actuellement à huit points de la Syrie.Organisateur du Championnat du monde de handball en 2015, le Qatar s’était hissé en finale avec un coach espagnol et seulement deux joueurs sur dix-sept originaires du pays...