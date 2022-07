El Chiringuito, bar à pipelettes

De l’autre côté des Pyrénées, une émission de télévision a su faire de son « bordel organisé » une référence médiatique mondiale. Son nom : El Chiringuito de Jugones. Rendez-vous incontournable des Espagnols fous de débats footballistiques aussi longs que stériles, le programme animé par Josep Pedrerol a notamment gagné en renommée à travers ses infos mercatos déjantées. Décryptage.

« Je trouve ce programme absolument essentiel. On apporte de la dérision aux gens, dans un monde qui n’en veut pas. On débat sur un sport tournant à plusieurs milliards d’euros, ne serait-ce pas trop bête de le traiter avec sérieux ? »

Un TPMP du football

« C’est un syndrome de Peter Pan grandeur nature. Et c’est insupportable. Chacun des épisodes diffusés est une flagellation, un attroupement d’hystériques chargés de testostérone. »

Une émission de débats qui fait débat

La loi de l'offre et de la demande

Des cris, des déguisements, des blagues graveleuses et du football. Ce descriptif amène inexorablement notre imaginaire vers un sombre bar-tabac de village. Pourtant, c’est bien d’une émission de télévision, réunissant près de 400 000 téléspectateurs chaque soir qu’il s’agit. Le paysage « populaire » (ou sensationnaliste) voulu depuis neuf ans parn’est d’ailleurs pas très loin. Ce nom d’émission, à grossièrement traduire par « Le bar de la plage » ou « La buvette » , se veut en effet proche des gens. Créé en 2014, le programme excentrise ainsi le débat footballistique, entre ton décalé, insupportables exagérations et informations fiables. Un mélange qui n’a pas tardé à prendre, jusqu’à s’exporter à l’international.Avant même de lui poser la question, Tomás Roncero rigole. Conscient de l’opinion que porte une majorité de l’audience à, l’expérimenté journaliste d'et caution madrilène de l’émission préfère prendre les devants :Et pour cause, l’arrivée du « bar » dans la bulle médiatique espagnole n’a pas manqué de faire des vagues. Un OVNI signé Josep Pedrerol, maître de la décadence. Animateur de plusieurs programmes sportifs dans les années 2000, avec Canal+ Espagne notamment, le quinquagénaire prend son envol en 2008. Lassé de commenter les journées de Liga, le Catalan a effectivement souhaité renouveler sa ligne éditoriale. Dans son viseur : l’animation, non pas d’une émission standard, mais d’un véritable talk-show, entièrement dédié au ballon rond.Objectif atteint à l’orée de la saison 2008-2009 donc, avec la création deen VF), diffusé sur Intereconomía (aujourd’hui El Toro TV). Connue pour son penchant « conservatiste » , la chaîne offre dès lors à Pedrerol un ton volontiers polémique, ne se gênant pas pour dézinguer tout ce qui semble sortir des sentiers battus. Et l’explosion des prix dans les transferts, couplée à l’arrivée de nouveaux investisseurs au sein de clubs menaçant les traditionnelles institutions (au départ, le rachat de Manchester City) finissent de mâcher le travail au présentateur. Sonfait un carton, porté par une diffusion tardive (entre minuit et une heure du matin), garantie d’une liberté de parole pleine et entière. Devenu ponte du débat sportif local, « Pep » n’éprouve ainsi aucune peine à reprendre du service, afin d’officiellement lancer, quelques mois après son départ d’Intereconomía en 2013.El Chiringuito, précise Tomás Roncero.Punto Pelota en 2008. Alors quand Pedrerol a décidé de s’embarquer dans cette nouvelle aventure, il m’a sollicité parmi les premiers, et j’ai tout de suite accepté, étant moi-même friand de ce genre de programme. »Le rythme de croisière enfin trouvé, du jeudi au dimanche après minuit, le programme se positionne très vite en tête desde la télévision espagnole : un plateau minimaliste, orné d’écrans géants, de quelques sièges et de chroniqueurs à l’affût de la moindre nouvelle. En bon chef de cérémonie, Josep Pedrerol ne se contente alors que d’allumer la mèche, auprès de consultants prêts à s’égosiller sur le moindre malentendu., insiste Roncero.Une publicité bien travaillée, chez l’un des invités réguliers du programme, juché sur sa fidélité.D'autant que pour l'intéressé, une prise de recul est plus ou moins nécessaire :El ChiringuitoASDerrière cette lucidité se cache effectivement un phénomène de détestation provoqué, volontairement ou non, par l’émission.Jugé caricatural à souhait, voire ridicule par certains,paye l’abattage médiatique voulu par ses rédacteurs, jouant de tous les clichés consuméristes possibles et imaginables. Premier détracteur du programme, Jesús Ruiz Mantilla, chroniqueur pour, résume le projet :Principal élément de controverse, le matraquage effréné mené par l’émission durant les périodes de transferts et accentué ces deux dernières années par l’arrivée de Lionel Messi au PSG ou le feuilleton liant Kylian Mbappé au Real Madrid., enchaîne Mantilla.Car l’ambigüité du phénomèneréside justement dans son traitement de l’information. Des infos souvent précises qui, noyées dans cette théâtralisation extrême, perdent en légitimité. Les joutes verbales à la limite du tolérable, accompagnent ainsi le fractionnement clanique entre « pro-Madrid » et « pro-Barça » , enrobées par d’anciennes gloires en quête de lumière (Hugo Gatti, Francisco Buyo, « Lobo » Carrasco ou Quique de Lucas entre autres) et des plans séquences façon télé-réalité. Roncero :S’il est doué pour tempérer les débats, le journaliste met en réalité le doigt sur un élément essentiel. Celui de l’intérêt porté par les téléspectateurs. Dans une société espagnole gavée de footballse place en revers de cette dizaine de médias classiques proéminents., martèle Jesús Ruiz Mantilla.Loin de répondre à cette question existentielle,n’a pas fini de bavasser. Occupant une place toujours plus imposante dans le paysage télévisuel ibérique, l’audimat vorace du sulfureux programme poursuit son ascension tout-terrain, au point de transformer la modeste buvette en véritable rue de la soif.