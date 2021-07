El Chadaille Bitshiabu, un géant à Paris

Après des matchs amicaux convaincants, El Chadaille Bitshiabu (16 ans) a signé son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024. Une manière pour le PSG de verrouiller son défenseur central de 1,96 mètres, qui attire déjà le regard de tous les clubs européens. Sauf que Bitshiabu pourrait bien se faire une place dans l'effectif de Mauricio Pochettino a très court terme.

1,80 mètres à 11 ans

L'exemple Xavi Simons

Par Steven Oliveira

Propos de Bertrand Rebours recueillis par SO.

Une carrière ne se joue souvent pas à grand chose. Chaque année, ils sont des milliers d’enfants en France à passer des détections dans les clubs les plus huppés de leur région pour espérer un jour intégrer le centre de formation d’un club professionnel. Pour cela, il ne faut pas tomber sur un jour sans. C'est ce qui s'est passé pour El Chadaille Bitshiabu quand il a traversé l’Île de France avec son père depuis Saint-Denis, en 2016, pour faire un essai chez l’AC Boulogne-Billancourt, où sont passés des noms comme Hatem Ben Arfa, Allan Saint-Maximin ou encore Marcus Thuram pour ne citer qu'eux. Problème, le gamin de 10 ans est malade ce jour-là. Ce qu’il montre au stade Marcel Bec est loin de son niveau réel. Au point que les entraîneurs présents n'hésitent pas à le rayer de la liste.Heureusement pour Bitshiabu, Bertrand Rebours, responsable technique de l’ACBB, a vu quelques chose de spécial chez le garçon : «» Sans l’œil de Bertrand Rebours, El Chadaille aurait-il pu signer son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain cinq ans plus tard ? Probablement pas. Pourtant, le club de la capitale n’a pas hésité une seconde avant de lui faire signer le papier ce jeudi. Le défenseur central a impressionné lors des matchs de préparation où il semblait, malgré ses 16 ans, être le plus âgé des jeunes pousses du centre de formation parisien. Il faut dire que lorsque l’on mesure 1,96 mètres, on ne passe pas inaperçu.El Chadaille Bitshiabu est habitué à être plus grand que ses coéquipiers. C’est le cas au Paris Saint-Germain, c’était déjà le cas à l’US Saint-Denis et à l’ACBB où il mesurait 1,80 mètres en U12. De quoi impressionner les joueurs adverses, mais aussi les dirigeants, qui demandaient chaque week-end à vérifier la licence du gamin. À la Gif Cup - tournoi international U12 - ceux de l’Inter ont même porté une réclamation. «, se marre Bertrand Rebours, qui avait vécu la même chose quelques années plus tôt avec Akram Tsagué, aujourd'hui au FC Nantes."Est-ce que vous trouvez qu’il s’est imposé physiquement ou vous avez-vu autre chose ?"Car oui, El Chadaille Bitshiabu n’est pas qu’un physique. C’est aussi un joueur technique, pas embêté avec le ballon comme il l’a prouvé lors des amicaux du PSG en cassant quelques lignes avec des passes ou une pénétration : «» Avec un potentiel aussi grand que le sien, celui qui devait encore bosser sa vivacité ( «» ) à forcément attiré le regard du voisin, le Paris Saint-Germain, venu se renseigner dès la Toussaint, soit quelques semaines après son arrivée à l’ACBB. Avant de partir faire des tournois avec le club de la capitale à la fin de son année U12. C’est là qu’il tape dans l’œil de toute l’Europe, qui s’étonne dans les journaux et sur les réseaux de ce grand gaillard qui dépasse de trois têtes tous ses coéquipiers.Sans cesse surclassé chez les catégories de jeunes au PSG, El Chadaille Bitshiabu a profité de la période post compétitions internationales, et d'un effectif restreint, comme chaque été, pour être intégré au groupe professionnel. Résultat, il a disputé l’ensemble des matchs de préparation, dont la plupart comme titulaire. Et si toutes les rencontres n’ont pas été parfaites, le bilan est positif au bout du compte, malgré «» , comme il l’a confié sur le site du PSG. «, explique-t-il.» Cela a fonctionné puisque Mauricio Pochettino compte bien l’intégrer au groupe pro dès cette saison 2021-2022.De là à le voir prendre part à une dizaine de rencontres cette saison ? Rien est moins sûr, même si le principal intéressé «» . Pour son ancien mentor Bertrand Rebours, la meilleure option n'est certainement pas un prêt : «» Le PSG pourrait alors s’inspirer du cas Xavi Simons, qui s’est entraîné longtemps avec les pros, faisant quelques apparitions dans le groupe tout en disputant des rencontres avec les U19. À la différence près que El Chadaille Bitshiabu fait déjà 30 centimètres de plus que le Néerlandais.