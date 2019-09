Ei si Raphaël Varane avait signé à Manchester United...

Parce que Raphaël Varane est un héros du monde moderne, Amazon Prime Video sort une série documentaire sur l'emblématique défenseur français. Une perle qui raconte le réel ; ce qui n’empêche pas de fantasmer sur des réalités alternatives, toutes aussi alléchantes. Dans un des ces mondes parallèles, le défenseur français a décidé de signer à Manchester United à l'été 2019, pour permettre aux Red Devils de reconquérir leur statut de club numéro un du Royaume. Mais aussi pour faire de la cité mancunienne la nouvelle capitale mondiale du punk. Récit d'une épopée rock.

5

« Punk is not dead. United non plus. »

Matić à la basse, Phil Jones aux maracas

Plus forts que les Beatles

Vous pensiez connaître le champion. Découvrez son destin.@RaphaelVarane - Destin de Champion, dès le 23 septembre sur Amazon Prime Video. #DestinDeChampion pic.twitter.com/dgB0BQHNm2 — Prime Video France (@PrimeVideoFR) 11 septembre 2019

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

3 août 2019. Madrid, baignée par la lumière orange du soleil estival, est comme en suspension. Les rues sont pour ainsi dire vides, et Raphaël Varane, une valise dans chaque main, attend son taxi pour l'aéroport, les écouteurs dans les oreilles. Le monde ne le sait pas encore, mais le défenseur file en catimini vers Manchester. Direction United, qui vient de mettre 150 millions d'euros pour l'international tricolore. La fin d'une ère, le début d'une épopée rock.Évidemment, une question se pose : mais qu'est-ce qui a bien pu pousser l'élégant défenseur français à tout plaquer pour rejoindre les? «» , répondra Varane à sa première conférence de presse outre-Manche. Rembobinons les bandes : fin juillet 2019, Noel Gallagher, fan notoire de Manchester City, déclare qu' «Wonderwall» Une déclaration qui arrive jusqu'aux oreilles d'un Raphaël Varane passablement agacé. La planète football l'ignore, mais le défenseur est un dingue de punk rock bien énervé depuis de nombreuses années. «, confie le joueur au, peu après son arrivée en Angleterre.Varane fait des débuts triomphaux à Old Trafford. Pour l’accueillir comme il se doit, le stade s’époumone au rythme de, un hymne en hommage à Éric Cantona, qui réadapte à sa sauce le, le tube anti-monarchiste des Sex Pistols qui avait retourné l'Angleterre à l'automne 1977. Miracle : lepunk de Varane semble d'un coup sortir United de la léthargie footballistique à laquelle le club semblait condamné depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Victor Lindelöf joue enfin comme un grand garçon, Ashley Young retrouve ses cannes de 20 ans et Marcus Rashford se hisse rapidement au top du hip-hop des meilleurs buteurs de la Premier League. Une révélation collective inespérée, qui se serait en réalité construite loin des prés, à en croire Varane lui-même : «, explique Varane après une victoire 3-1 des siens face à Chelsea.De quoi complètement bouleverser la scène musicale de Manchester, qui devient la nouvelle capitale européenne du rock. «» , s’enthousiasme Varane dans une interview à. «De fait, Manchester United se met à galoper plus vite que la musique en Premier League et termine à la surprise générale champion d'Angleterre 2020, en crucifiant City 2-1 lors d'un match aux allures de finale, à la 38et ultime journée du championnat. Pour fêter la chose, le groupe de Varane organise un concert XXL à Old Trafford devant 75 000en délire, tous crêtes en l'air et Dr. Martens aux pieds. Dans le même temps, Noel Gallagher rassemble à peine 1300 fans de City au bord des larmes lors de son concert de fin de saison. La suite ? «, savoure Varane.» Pas mal, mais pas tout à fait aussi piquant que le détournement deque les fans de United ont mis au point et chantent à tue-tête à chaque derby. Un hymne un tantinet provocateur, qui commence avec ces mots d'amour : «» ...