Efficace et solide, Leeds domine Fulham

Leeds United (4-1-4-1) : Meslier - Dallas, White, Cooper, Ayling - Philipps - Harrison (Poveda, 83e), Klich (Douglas, 80e), Roberts, H.Costa (Alioski, 46e) - Bamford (P.Hernández, 46e). Entraîneur : Marcelo Bielsa.



Fulham (4-2-3-1) : Rodak - Bryan (Le Marchand, 74e), Ream, Hector, Odoi - Cairney (Johansen, 75e), Reed (Onomah, 75e) - Arter (Kebano, 63e), Reid, Knockaert - Mitrović. Entraîneur : Scott Parker.

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et si cette année était la bonne pour les hommes de Marcelo Bielsa ?Pour la réception de Fulham, quatrième de Championship, Leeds United démarre la rencontre en position favorable : une victoire peut permettre auxde prendre les commandes du championnat et compter sept points d'avance sur Brentford, troisième et première équipe à jouer les play-offs, à sept journées du terme de la saison.Conscient de l'enjeu, les locaux prennent le match par le bon bout grâce au pied gauche de Patrick Bamford sur un centre de Hélder Costa (10, 1-0). Cependant, Fulham réagit comme un diesel par l'intermédiaire d'Aleksandar Mitrović, sur une frappe lourde captée par Ilan Meslier ou plus tard de la tête sur corner, ou sur un coup franc d'Anthony Knockaert bien claqué par le gardien français. Des occasions manquées qui permettront à Leeds de faire le break : le centre de Harrison est repris par Ezgjan Alioski au second poteau d'une frappe croisée imparable (56, 2-0). Avec deux buts sur trois frappes cadrées, Leeds fait enfin parler son efficacité devant le but et prend définitivement le large sur une ouverture de Pablo Hernández vers Harrison, buteur au bout d'une course effrénée (3-0, 71). Expulsé en fin de rencontre, Neeskens Kebano ne fera qu'illustrer la frustration desLeeds United en Premier League pour fêter ses 100 ans d'existence, ce serait un beau cadeau.