Edwin Congo (ex Real Madrid) arrêté dans une opération anti-drogue en Espagne

AC

La drogue, c'est mal.Arrêté ce mardi à Madrid dans le cadre d’une enquête qui vise un gang de trafiquants de drogue, Edwin Congo, passé notamment par le Real Madrid et Toulouse entre 1999 et 2002, affirme n'avoir jamais franchi la ligne blanche.Le Colombien, désormais consultant à la télévision espagnole, aurait, selon AS, été libéré, après avoir comparu devant un juge, qui l’a interrogé sur des trafiquants de cocaïne qu’il aurait fréquentés. Selon les médias ibériques, la police espagnole a procédé à une vague d’interpellations qui a conduit à l’arrestation de dix individus, et l'un d'entre aurait ainsi glissé le blase de Congo aux enquêteurs.Toujours selon AS, Congo aurait assuré ne plus avoir de liens avec les individus incriminés depuis un an, en précisant que que leur relation se résumait à un accord commercial pour la vente et l’achat d’émeraudes.Encore un footeux qui a un faible pour les pierres précieuses