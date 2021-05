Eduardo Camavinga vers le PSG ?

MDR

Tiens, il fait chaud tout d'un coup. Selon les informations de RMC Sport , la piste Eduardo Camavinga serait en train de devenir de plus en plus sérieuse pour le Paris Saint-Germain. Les conseillers de la pépite rennaise auraient ainsi indiqué au SRFC que Camavinga, à qui il ne reste qu'un an de contrat, ne souhaitait pas prolonger en Bretagne, qu'il voyait la suite de sa carrière ailleurs et plus particulièrement au PSG. Ça tombe bien, le club de la capitale est aussi intéressé et a déjà manifesté son intérêt auprès du club rennais.Mariage heureux alors ? Pas vraiment. En effet, Rennes demanderait pas moins de 100 millions d'euros pour sa pépite, et ne serait pas vraiment ouvert à une baisse de cette somme. Un montant stratosphérique, surtout en temps de Covid, pour un joueur aussi proche de la fin de son contrat, et qui risque de fortement refroidir les dirigeants du PSG. Du côté rennais, le président Nicolas Holveck se montrait optimiste, mais réaliste quant à la prolongation de son joueur lors d'une visio-conférence avec Ouest-France ce lundi :On sait que Paris n'est pas toujours le meilleur pour négocier des transferts abordables, mais quand même.