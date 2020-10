Camavinga, plus jeune buteur chez les Bleus depuis 1914

Première titularisation, premier but avec la victoire au bout ?? pic.twitter.com/PC6eR2vVIv — Eduardo Camavinga (@ecama10) October 7, 2020

TD

Brillante première.Pour sa première titularisation en équipe de France, Eduardo Camavinga a inscrit le premier pion du carton de la France contre une Ukraine diminuée (7-1) ce mercredi soir en amical au Stade de France.Au-delà de la réelle beauté de celui-ci, le milieu rennais en a profité pour s'adjuger un record de précocité. À 17 ans et 10 mois, il efface l'ancien ailier du RC Lens Georges Lech des tablettes et devient le plus jeune buteur français depuis l'après-guerre. Plus fort encore, il devient le deuxième plus jeune buteur de l'histoire des Bleus, derrière l'indétrônable Maurice Gastiger. Le natif de Cernay, lui, était âgé de 17 ans et 156 jours lorsqu'il planta contre la Suisse le 8 mars 1914.Tout va trop vite avec lui.