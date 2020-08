Camavinga, le sens de la fête

Deux jours après sa convocation en équipe de France, Eduardo Camavinga a fêté l'événement en marquant son premier but au Roazhon Park, contre Montpellier (2-1), au bout d'un éclair individuel. À 17 ans, le milieu de terrain n'a pas fini d'épater son monde.

Par Clément Gavard, au Roazhon Park

Ils étaient seulement 5000 ce samedi après-midi dans les tribunes du Roazhon Park, mais ils avaient tous les yeux de l'amour pour le même joueur : Eduardo Camavinga. Ce gamin pas comme les autres, appelé pour la première fois en équipe de France deux jours plus tôt et rayonnant après son entrée en jeu contre Lille, le week-end dernier. Les petits chanceux qui avaient obtenu le sésame pour assister à cette rencontre face à Montpellier le savent : il faut profiter de chaque instant procuré par cette pépite de 17 ans avant qu'il ne rejoigne la cour des très grands.Ce samedi, le bonhomme n'a pas livré son meilleur match sous le maillot rennais, mais il a quand même voulu fêter cette première convocation chez les Bleus avec un moment symbolique. 77minute : sur le côté gauche, il se dépatouille entre plusieurs joueurs montpelliérains en trouvant un relais avec Maouassa, avant de filer au but, donner le tournis à Pedro Mendes et tromper Omlin d'une frappe limpide du gauche. Une première réalisation au Roazhon Park célébrée avec ce grand sourire qui ne le quitte jamais., a confié Julien Stéphan au moment de révéler le contenu des quelques mots glissés au prodige à sa sortie à la 87minute.Promis, ça ne devrait plus tarder.L'entraîneur breton aime lancer des défis à Camavinga. À la veille de la réception de Montpellier, Stéphan avait souligné les axes de progression de son joueur, et notamment le besoin de soigner ses statistiques., prévenait-il.La réponse du principal intéressé, déjà auteur d'une passe décisive la semaine dernière, ne se sera pas fait attendre. Face à Montpellier, le nouveau numéro 10 rennais - il portait le 18 la saison dernière - a encore été déterminant sans être parfait. Bien muselé dans les vingt premières minutes, il est monté en puissance (78 ballons touchés, 92% de passes réussies, 5 dribbles tentés) tout en faisant parfois preuve de déchet dans son jeu (12 pertes de balle). Mais qu'importe, le jeune milieu a le temps de progresser et de gommer ces quelques imperfections. Si Michel Der Zakarian a estimé après le match que son équipesur l'action individuelle de Camavinga, il a aussi admis que le minot était de la trempe desCeux-là n'ont d'ailleurs généralement pas de difficultés à s'adapter tactiquement. Petite particularité : le néo-international français n'était pas dans sa zone habituelle, le cœur du jeu, au moment d'aller marquer son but. Les explications de son coach :Après la victoire rennaise contre Montpellier, son nom était forcément sur toutes les lèvres. À commencer par celles de son nouveau coéquipier Naycef Aguerd :Les images de sonont probablement déjà fait le tour des médias étrangers, mais Camavinga et le SRFC ne sont pas pressés. Le joueur l'a déjà annoncé, il restera rouge et noir pour la saison à venir. Toujours très protégé par le club breton - qui l'a quand même laissé donner ses premières interviews ces derniers mois -, le joyau rennais sait qu'il peut prendre une nouvelle dimension ici, chez lui, avec la perspective de jouer la Ligue des champions et d'enchaîner les rencontres professionnelles (il en compte déjà une quarantaine).En parlant de dimension, Camavinga devrait en découvrir une nouvelle la semaine prochaine en se greffant au groupe France à Clairefontaine. Quand Didier Deschamps a prononcé son nom au siège de la FFF, le gamin n'était même pas devant la télévision, s'attendant à être convoqué chez les Espoirs, mais en train de déjeuner avec son agent et un certain Ousmane Dembélé quelque part dans Rennes., expliquait le sélectionneur, pas vraiment habitué à tresser des lauriers au premier venu.La place laissée par Paul Pogba, contrôlé positif au Covid-19, devait-elle revenir au jeune Camavinga ?, déroulait Stéphan cette semaine.Pour le milieu né en Angola, de nationalité congolaise et naturalisé français en décembre dernier, l'ascension est fulgurante. Et si DD venait à lui offrir du temps de jeu contre la Suède ou la Croatie la semaine prochaine, elle pourrait même devenir étourdissante puisqu'il deviendrait, à 17 ans et 9 mois, le plus jeune joueur de l'histoire des Bleus d'après-guerre (le record est actuellement détenu par Maryan Wisnieki, 18 ans, 2 mois et 2 jours). Mais chut, ne lui parlez surtout pas d'âge.