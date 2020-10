Edouard Mendy officiellement gardien numéro un à Chelsea

Chelsea Lampard : "Mendy est notre gardien numéro 1" pic.twitter.com/gYyCybN1fN — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 21, 2020

On s’en doutait mais c’est maintenant officiel.Lors de la conférence presse après le match entre Chelsea et Séville (0-0), Frank Lampard a confirmé qu’Edouard Mendy serait bien le gardien numéro un à Chelsea. Quand un journaliste lui demande si Mendy sera titulaire cette saison dans le club de Londres, l'entraîneur desrépond tout simplement : «» Arrivé l’été dernier en provenance de Rennes pour 24 millions d'euros (et six de bonus), le portier franco-sénégalais s’est donc déjà imposé du côté de Stamford Bridge.Depuis que Frank Lampard est entraîneur de Chelsea, son équipe encaisse en moyenne 1,5 buts par match (63 buts encaissés en 43 matchs). Une statistique qui n’est pas seulement expliquée par une défense fébrile mais aussi par le niveau affiché par Kepa. Le gardien le plus cher de l’histoire, qui enchaine les boulettes depuis plusieurs mois, va donc se retrouver sur le banc au profit de l'ancien Rennais.Rennes et Chelsea, une histoire d’amour qui continue pour les gardiens.