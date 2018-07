Édison Flores, un Inca dans la ville

Majoritairement composé de joueurs issus des championnats américains, le Pérou possède cinq éléments habitués à l’Europe. Mieux : l’un d’entre eux, Édison Flores, évolue depuis deux saisons dans le club danois de l’Aalborg BK. Voilà le parfait espion inséré dans un royaume susceptible d’être bientôt trahi par son invité.

Gaarde : « Je lui ai souhaité bonne chance par Whatsapp »

Par Antoine Donnarieix

Propos de Gaarde recueillis par AD

» Durant trente grosses secondes, le commentateur de la radio Programas Perú bloque sur un mot sorti du cœur. Après 72 minutes d’un combat fratricide face à l’Équateur, l’antépénultième journée des qualifications de la zone Amsud tourne en faveur des Incas. Grâce à qui ? Un certain Édison Flores, 23 printemps et auteur de son cinquième but dans ces éliminatoires. À ce stade du mini-championnat, c’est autant que son coéquipier Paolo Guerrero , l’avant-centre de la sélection. Un coup de tonnerre célébré par le buteur à la manière de Juan Roman Riquelme, les oreilles orientées vers un parcage péruvien en furie.À vrai dire, les oreilles du natif de Lima font parler depuis longtemps, comme le décrit sa mère Alicia dans le programmepour P&G Perú. «"Orejón" (Feuille de chou en VF).» Ou comment transformer une supposée faiblesse en force.Au départ, c’est dans le quartier de Collique que le gamin caresse ses premiers ballons et casse ses premiers reins. En accord avec sa mère Alicia, Édison voue une partie de son temps libre au football au sein de l’école Héctor Chumpitaz. Le planning quotidien est chargé. «, poursuit Alicia."Maman, si je continue comme ça, je vais craquer.""Mon fils, tu vas y arriver !"Et visiblement, ce travail paie. Que ce soit en classe, où le fiston enchaîne les excellentes notes au collège André s Avelino Cáceres, ou en football, où ses prestations XXL lui permettent de faire partie des grands espoirs de l’Universitario. En 2011, Édison Flores y remporte la Copa Libertadores des moins de vingt ans. À 17 ans, il est d'ailleurs élu meilleur joueur du tournoi. Un bond en avant pour sa notoriété, et qui explique en partie sa présence actuelle dans le championnat danois sept années plus tard. «, confie le directeur sportif d’Aalborg Allan Gaarde.Réfléchi, Édison Flores semble avoir tiré les leçons du passé. Élément de la réserve de Villarreal où il est cédé courant 2012 grâce à ses exploits sud-américains, le garçon ne joue pourtant pas un seul match avec les pros. Un an et demi plus tard,trouve refuge à l’Universitario, qui connaît bien son poulain. Ce deuxième exil en Europe, c’est donc une nouvelle opportunité de réussir à l’étranger. De quoi motiver le principal intéressé. «, analyse Gaarde.À l’aise dans sa nouvelle ville et volontaire sur le terrain, ce gaucher cumule un but et six passes décisives pour la saison 2017-2018, terminée au cinquième rang du championnat. «» Un organe vital que le milieu de terrain trapu compte bien utiliser à bon escient face au Danemark, à Saransk. «, confie Gaarde.» Pour cela, il pourrait lui mettre la puce à l’oreille.