Edinson Cavani négocierait avec Boca Juniors

LT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Leà Boca Juniors. En plus, ça rime.Arrivé à Manchester United à l’été 2020, Edinson Cavani ne devrait pas faire de vieux os à Old Trafford. Enfin, sur le banc d’Old Trafford pour être plus précis. Après une saison 2020-2021 plutôt convaincante, l’Uruguayen avait rempilé pour une année supplémentaire chez les. Mais l’achat d’un certain Portugais qui porte le numéro 7 a obligé l’ancien Parisien à se contenter du banc. Cette saison, Cavani n’a joué que 17 matchs toutes compétitions confondues, pour deux petits pions et une passe décisive.Déjà venu à la pêche aux informations il y a un an, Boca Juniors surveille encore le joueur de la. Selon leet, la formation argentine et Cavani seraient même en pleines négociations alors que le contrat du buteur arrive à son terme cet été. Erik ten Hag, le coach des Mancuniens la saison prochaine, ne compterait pas l’ex-Palermitain dans ses plans. De quoi le convaincre de s’envoler.Être en concurrence avec Benedetto n’est pas forcément plus facile qu’avec CR7. On l’a encore vu ce samedi soir.