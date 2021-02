Edin Terzić, l'enfant prodige de Dortmund

Séparé de Lucien Favre en décembre, le Borussia Dortmund a décidé de s'en remettre à un enfant de la région, Edin Terzić, au moins jusqu'à la fin de la saison. Inconnu jusqu'alors, le technicien de 38 ans s'est rapidement converti au banc de touche après un modeste parcours comme attaquant en quatrième division. Pour devenir aujourd'hui le nouveau représentant de la hype autour des jeunes coachs allemands ?

« Nous avions beaucoup de discussions sur nos systèmes de jeu à mettre en place. On a eu une année difficile, on était 16-17es, et Edin cherchait toujours à améliorer la situation. Il était encore trop jeune pour être un pur leader, mais vous pouviez déjà voir qu'il le serait un jour. »

Sciences du sport, diplômes d'entraîneur et attaquant semi-pro

« Sauerlander » pur jus

« Je suis né à 30 kilomètres d'ici. Je suis venu au stade pour la première fois à l'âge de neuf ans. Depuis, j'ai toujours su que j'avais cette équipe dans mon cœur. »

Slaven Bilić, le déclic

« Jürgen Klopp a été d'une grande influence pour nous tous. Nous pouvions aller assister aux entraînements, c'était un grand moment d'apprentissage pour nous. »

« Le Borussia Dortmund est dangereux pour une première expérience »

Par Tom Binet

Tous propos recueillis par TB, sauf mention.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Nous sommes le 12 décembre, et Mats Hummels en a gros sur la patate au moment d'analyser lareçue par le Borussia Dortmund face à Stuttgart. Dans le viseur du défenseur allemand ? Son entraîneur, Lucien Favre, finalement débarqué quelques heures plus tard après un début de saison pas à la hauteur des attentes pour lesLe remède pour les Jaune et Noir s'appelle alors Edin Terzić, son adjoint, propulsé intérimaire jusqu'à la fin de la saison, façon Hansi Flick au Bayern Munich tout juste un an plus tôt. Une consécration pour ce fils d'immigrés yougoslaves (il possède lui-même la double nationalité germano-croate) né à Menden, cité de 50 000 âmes située à quelque 30 bornes au sud de Dortmund. Depuis, le BvB a quelque peu relevé la tête avec des victoires probantes comme à Leipzig début janvier, sans pour autant se départir de son irrégularité chronique. Sixième à treize points du Bayern, le club entame un hiver décisif pour la suite, avec à sa tête un coach inconnu du haut de ses 38 printemps. Un digne représentant de la génération de Tuchel, Nagelsmann et consorts en devenir outre-Rhin ?À l'instar des actuels techniciens de Chelsea et du RB Leipzig, Edin Terzić s'est orienté vers une carrière d'entraîneur très tôt, à la suite d'un parcours bien modeste en tant qu'attaquant dans les années 2000. Sa meilleure saison statistique : huit buts inscrits avec Westfalia Herne lors de la saison 2007-2008 en quatrième division, plus haut échelon du football allemand où il a évolué., rigole aujourd'hui Frank Wagener, qui l'a eu sous ses ordres à Wattenscheid 09 lors de la saison précédente.À cette époque, évoluer au niveau semi-pro permet au jeune étudiant de vivre, tout en passant déjà ses diplômes d'entraîneur., raconte Hannes Wolf. L'intéressé connaît bien l'énergumène, puisque c'est lui qui le fera venir travailler à ses côtés au sein du BvB quelques années plus tard.Pour l'heure, Terzić continue d'apprendre., pose encore Wagener.Pas suffisant pour éviter une deuxième relégation consécutive au club, qui descend en cinquième division. Lui décide alors de changer d'air. Mais l'histoire de cet acharné de travail, comme le décrivent ceux qui l'ont connu, n'est pas faite pour s'écrire sur le rectangle vert. Ce sera juste à côté, assis sur un banc., assure Hannes Wolf.Pas un hasard donc, si ce dernier fait appel à lui à l'été 2010 pour le rejoindre à la tête des U19 du Borussia. Une opportunité qui ne se refuse pas pour celui qui gravissait régulièrement les gradins du Westfalenstadion alors qu'il était gamin., confira-t-il lors de son intronisation comme n°1 en décembre dernier. L'aboutissement d'une décennie d'efforts à apprendre auprès de Jürgen Klopp, Slaven Bilić ou Lucien Favre.Pendant trois ans, Edin Terzić va d'abord arpenter les catégories jeunes du club, aux côtés de Wolf donc, puis tout seul., affirme d'ailleurs son compère. En parallèle, le bonhomme opère également dans le département scouting d'une équipe double championne d'Allemagne et finaliste de Ligue des champions sous le règne du. Mais c'est finalement loin de sa Ruhr natale que le jeune homme va faire ses preuves. Alors que l'Euro 2012 approche, un certain Slaven Bilić fait appel à lui pour un rapport sur la Suède, premier adversaire de la Croatie lors de la phase de poules. Séduit par le travail du garçon, il reviendra le chercher pour l'emmener dans ses bagages l'année suivante, direction la Turquie.Pour Hannes Wolf,. En Turquie, Terzić intègre ainsi pour la première fois le staff d'un groupe professionnel, avec finalement deux podiums pour ses deux années passées à Istanbul. Une promotion réussie, à en croire Dany Nounkeu, passé chez les Aigles noirs lors de la saison 2013-2014., s'enflamme-t-il.Une rencontre qui a fait progresser l'ancien défenseur toulousain.Après les rives du Bosphore, cap sur la Tamise et sur West Ham pour Slaven Bilić. Et donc pour Edin Terzić. Là encore, le duo restera deux ans, avec à la clé une très belle septième place lors de la première saison, avant de se voir indiquer la sortie à l'automne 2017. La nomination de Lucien Favre à Dortmund sonne l'heure du retour au bercail, pour celui qui sera en charge du groupe pour la première fois lors d'un nul 3-3 contre Hoffenheim en février 2019, alors que le Suisse est malade. Avant de prendre les rênes pour de bon après son départ.Désigné entraîneur intérimaire jusqu'en fin de saison, Edin Terzić se rêve désormais forcément un destin à la Hansi Flick à la tête de son club de cœur. Avec, pour réussir, l'envie de piocher chez ceux qu'il a connus depuis le début de l'aventure., rejoue encore Hannes Wolf. Une approche offensive qui colle parfaitement à l'identité du club., se souvient pour sa part Dany Nounkeu.Mieux, ce jeune entraîneur encore totalement inconnu il y a quelques mois peut-il s'inscrire dans la veine de ces jeunes techniciens allemands sans carrière clinquante derrière eux ? Hannes Wolf veut bien y croire.Mais loin d'être une certitude pour Frank Wagener.Et l'ancien entraîneur va même plus loin :Un enfant du pays tel qu'Edin Terzić n'aurait pourtant certainement pas rêvé mieux pour se lancer.