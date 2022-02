Edin Džeko, Italien première langue

Le temps n'a que peu d'emprise sur lui, mais Edin Džeko soufflera bientôt ses 36 bougies. Sept de plus qu’au moment de son arrivée en Italie. Depuis, le Bosnien a gagné quelques rides et une Supercoppa, mais surtout un immense respect, à force d’empiler les buts et d’enchaîner les efforts. Dans le pays dont il rêvait depuis gamin, qui plus est.

Inter Liverpool Ligue des champions Diffusion sur

« Dans les années 1990, il y avait tellement de grands joueurs en Italie, et j'aimais vraiment Shevchenko en particulier. Il était mon héros. »

Vivo per lei

#ASRoma fans await the arrival of Edin #Džeko at the airport pic.twitter.com/f2Zlu1NiqL — AS Roma English (@ASRomaEN) August 6, 2015

Sarà perché ti amo

Par Quentin Ballue et Florian Porta

Propos de Prcić recueillis par FP.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Edin Džeko n’était évidemment pas né le 20 juin 1863 lorsque le premier consulat d’Italie s’est ouvert à Sarajevo et il n’est a priori pour rien dans le fait que l’Italie soit le deuxième partenaire commercial de la Bosnie-Herzégovine. Mais l’attaquant descontribue à sa manière au rayonnement de son pays. Au point qu’il pourrait presque prétendre au rôle de premier ambassadeur de l’État balkanique dans la Botte aujourd’hui. Dans l'ombre de Sergio Agüero à Manchester City, Džeko a obtenu le statut de numéro 1 qu’il convoitait en rejoignant en 2016 la Serie A. Entré au panthéon de la Roma, le buteur s’est transformé cet été en arme fatale de l’Inter. Une symbiose exceptionnelle avec l’Italie que l’on résumera par une banalité : dans la Botte, le Bosnien a trouvé chaussure à son pied.Avant même de savoir qu’il serait footballeur professionnel, Edin Džeko éprouvait déjà une certaine attirance pour le pays de Francesco Totti. À peine âgé d’une quinzaine d’années, il se rend en Italie pour disputer un tournoi du côté de Ferrara. Hasard du destin, ou pas, la bande de gamins dont il fait partie s'arrête pour acheter des souvenirs., déclarait-il lors d’une session questions-réponses avec les fans de la Louve. Encore durant sa jeunesse, alors qu’il évolue sous les couleurs du club de sa ville, le Željezničar Sarajevo, son entraîneur de l’époque ose une comparaison plutôt audacieuse., révèle-t-il dans une confession publiée sur The Players’ Tribune Il aura d’ailleurs la chance de le croiser un soir de décembre 2008, à San Siro."Oui, pas de problème.", raconte le Bosnien.Il faudra attendre encore huit ans pour que celui qui a entre-temps rejoint Manchester City ne vienne à son tour marquer la Botte de son empreinte. Le 12 août 2016, Edin Džeko s’engage officiellement avec la Roma. Une idylle déjà entamée depuis six jours. Tout juste arrivé à l'aéroport de Fiumicino avec, évidemment, l’écharpeautour du cou, le géant est accueilli par pas moins de 3000L’histoire d’amour aurait pu s’arrêter au bout de dix-huit mois. En janvier 2018, son transfert vers Chelsea semble bouclé. Finalement, la transaction ne se concrétise pas. Pour le plus grand bonheur de Džeko, comme un poisson dans l'eau dans la Ville éternelle, où ses deux enfants sont nés., confiait-il en 2019 après sa prolongation de contrat."Tu ne vas nulle part, tu restes ici !""Si tu prolonges, je te donne le brassard !""Il est à toi !" » Leest quasiment considéré comme. À Sarajevo, on le retrouve même sur les murs d'une pizzeria. Signe que Džeko et l’Italie, c’est désormais pour la vie.Sportivement, le Diamant de Sarajevo a connu des hauts comme des bas. Son manque d’efficacité lui a valu d’être appelé(l’aveugle) lors de sa première année, et sa brouille avec Paulo Fonseca lui a coûté du temps de jeu ainsi que le brassard de capitaine. Contre vents et marées, Džeko s’est néanmoins affirmé comme le fer de lance de l’attaque romaine pendant six ans. Ses 119 réalisations lui ont même permis de se faire une place sur le podium des meilleurs buteurs de l’histoire de la Louve (dont 39 rien que pendant l'exercice 2016-2017). Vincenzo Montella, Pedro Manfredini et Amedeo Amadei sont tous dans le rétro. Devant lui, seuls Roberto Pruzzo (138) et Francesco Totti (307). En revanche, Džeko est bien le numéro 1 du club romain sur la scène européenne (32 buts, contre 28 pour Totti).Dans le lot, un doublé mémorable contre Chelsea en octobre 2017 et deux buts lors de la double confrontation historique contre le Barça, achevée par la « Romantada » . Bis repetita face à Liverpool, lorsque lesavaient échoué d’un rien dans leur quête de finale. Lesle portent encore dans leur cœur, comme l’a rappelé la banderoledéployée pour son retour à l’Olimpico. Et réciproquement, puisque le néo-intériste joue encore avec des protège-tibias aux couleurs de la Roma. En décembre, il était aussi dans les tribunes du Gewiss Stadium de Bergame pour assister au succès de ses anciens coéquipiers contre l'Atalanta., loue Sanjin Prcić, qui l’a côtoyé en sélection.Et la classe, ça parle aux Italiens. Son arrivée en Lombardie n’a pas vraiment altéré son rendement, puisque le géant est statistiquement lele plus décisif cette saison avec 14 buts et 6 passes décisives. Parmi ses victimes, l'Atalanta, la Juve, Naples et... la Roma, contre laquelle il a déjà marqué deux fois. Remplacer Romelu Lukaku n’était pas chose aisée, mais l'enfant de Sarajevo remplit jusque-là parfaitement sa part du contrat. Milan et l’Italie ont définitivement succombé aux charmes du canonnier. Sur ce point-là, Džeko est déjà à la hauteur de son idole Shevchenko. Même si ce n’est pas sous le maillot