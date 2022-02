Militão, des bas, mais plus aucun débat

Cette saison, le Real Madrid tourne à une moyenne de 0,8 but encaissé par match : une solidité défensive jamais vue pour la Maison-Blanche depuis l'exercice 2015-2016. La charnière formée par David Alaba et Éder Militão n'y est assurément pas étrangère tant le duo se révèle complémentaire. Simple intermittent lors des deux dernières saisons, le Brésilien a notamment su gagner en sérénité pour enfiler un costume de titulaire indiscuté.

Faire oublier Limitão

MilitAlaba, pour le meilleur et pour l'avenir

Par Quentin Ballue

Orpheline de Sergio Ramos et Raphaël Varane, la défense centrale du Real Madrid aurait pu prendre des airs de chantier. Faire oublier l’association de deux quadruples vainqueurs de la Ligue des champions, accessoirement champions du monde, est à l’opposé de ce que l’on qualifierait d’aisé. Pourtant, le duo formé par Éder Militão et David Alaba s’est imposé comme une évidence : 30 matchs partagés, dont 14 où la cage madrilène est restée inviolée, et un total de 21 buts encaissés. Si le talent et l'apport de l'Autrichien n'ont rien d’étonnant, la réussite du Brésilien était en revanche moins évidente il y a un an.Formé à São Paulo, Militão a posé le pied en Europe à l’été 2018, recruté par le FC Porto. Il n'y restera même pas un an. Dès le mois de mars, le Real Madrid annonce un accord pour la signature du défenseur le plus cher de son histoire (50 millions d’euros). Le Brésilien y va crescendo. Première titularisation le 18 septembre 2019 au Parc des Princes... et cinglant 3-0 infligé par Ángel Di María & co . Militão joue peu et quand Zinédine Zidane l’envoie au charbon, ça ne respire pas la sérénité. Titulaire lors de cinq des sept défaites du Real en 2019-2020, il hérite même du surnom de « Limitão » . Le duo Ramos-Varane ne lui laisse que des miettes, et ça ne s’arrange pas la saison suivante. Entre septembre et février, seulement six apparitions - et un carton rouge dès la 9minute de jeu contre Levante. À l’exception de sa titularisation contre le Shakhtar en C1, le Brésilien doit se contenter de rencontres mineures : Cadiz, Huesca, Alavés et Levante en championnat, Alcoyano en Copa.L’étiquette de flop commence à lui coller à la peau, son nom revient régulièrement dans la rubrique mercato. Les pépins de santé du taulier Ramos et de son lieutenant Varane ouvrent néanmoins une porte au printemps dernier. En dépit des doutes, Militão y a mis le pied, pour ne plus jamais s'en aller. Il a terminé la saison comme indiscutable et indiscuté en disputant l’intégralité des 14 matchs du Real entre début avril et fin mai. Dans le lot, un Clásico remporté 2-1 au stade Alfredo Di Stéfano, et les doubles confrontations avec Liverpool et Chelsea en Ligue des champions., confiait-il en mai dernier. L’élève a appris, et il récite maintenant sa leçon à la quasi-perfection.L'homme aux 20 sélections avec laa trouvé son rythme de croisière. Zidane avait fini par en faire un taulier, et l'arrivée de Carlo Ancelotti n'a rien changé., louait Zizou au printemps dernier. Militão affiche 2992 minutes de jeu cette saison, plus que David Alaba (2871), Vinícius (2685), Casemiro (2585), Karim Benzema (2344) et tout autre joueur de champ du Real. Il a pris part à 47 des 49 derniers matchs de la Maison-Blanche, et tous comme titulaire. Une vertèbre à part entière de la colonne, avec Courtois, Alaba et Casemiro. Fort de la confiance placée en lui, le numéro 3 a prouvé, semaine après semaine, sa capacité à tenir en respect des attaquants de classe internationale par sa vitesse (Iñaki Williams pourra en témoigner), son sens de l'anticipation et sa présence physique. Il est justement le quatrième joueur au nombre de ballons récupérés lors de la phase de poules de la C1, derrière Fernando, Reinildo et Jules Koundé.Convaincant à côté de Nacho, le Brésilien s'est avéré l'être tout autant avec Alaba. Au point que selon, le Real souhaiterait le prolonger jusqu'en 2027., expliquait Ancelotti en décembre. Le colosse se rend encore parfois coupable de quelques atermoiements, à l'image du but concédé lors de la défaite 1-0 à Getafe . Rappelons tout de même que le garçon n'a que 24 ans. Le Brésilien a déjà parcouru bien du chemin depuis son arrivée dans la capitale, son malaise en conférence de presse n'étant plus qu'un lointain souvenir. Heureusement pour la Maison-Blanche, Militão est tout aussi autoritaire sur la pelouse qu'il est timide en dehors. Il avait d'ailleurs confié qu'il trouvait. Et sa poche est assez grande pour y remettremardi.