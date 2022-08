Ed Sheeran présente le maillot third d'Ipswich Town

AB

Quand le supporter est plus connu que le club.Ipswich Town vient d’annoncer son maillot third avec une égérie prestigieuse : la popstar Ed Sheeran. Le chanteur est complètement fan de l'équipe , pensionnaire de troisième division. À tel point qu’il est depuis plus d'un an le sponsor du club Bientôt Vianney figure de proue du Pau FC ?