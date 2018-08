Ebondo : « Je veux rejouer au plus haut niveau »

À 34 ans, six années après avoir pris sa retraite, l'ancien latéral droit de Toulouse et Saint-Étienne est bien décidé à reprendre sa carrière professionnelle. L'homme qui a effectué toute la préparation physique d'avant-saison avec la réserve des Verts sait que le challenge est relevé, mais se donne tous les moyens pour y arriver.

Propos recueillis par Mathias Edwards

J'ai effectué toute la préparation d'avant-saison avec la réserve de Saint-Étienne, entraînée par Laurent Batlles , et cela s'est très bien passé. Physiquement, je me sens frais, autant que mentalement. Je me sens bien. Donc oui, je suis prêt.Il n'y a aucun souci ! La technique, ça ne se perd pas.C'est un processus que j'ai entamé il y a un an et demi lorsque le directeur sportif de l'ASF André zieux-Bouthéon, là où je vis, m'a demandé de reprendre l'entraînement avec son club. Je n'étais pas très chaud, mais il a réussi à me convaincre. En voyant les jeunes courir, sprinter, taper dans le ballon, le goût du foot m'est revenu, même si je me suis blessé dès le premier entraînement. C'est à ce moment-là que l'idée de rejouer au plus haut niveau m'est venue. Dans un premier temps, je me suis réathlétisé avec le préparateur physique de ma femme (). Ensuite, je ne sais pas si je réussirai, mais je me donne tous les moyens possibles pour y parvenir. J'ai vraiment, vraiment envie de revenir.La raison principale, c'est mon amour du foot. Après, c'est un milieu professionnel, donc il y a de l'argent. C'est lié. Je ne vais pas vous dire que je veux reprendre le foot pro bénévolement, ça n'aurait pas de sens. Sinon, je prends une licence chez les amateurs, je joue le dimanche, et il n'y a pas de sous. Mais ce qui me motive le plus, c'est le challenge.Je suis un compétiteur, je veux jouer au plus haut niveau, c'est logique. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais c'est ce que je veux.Écoutez, je vous répète que je veux jouer au plus haut niveau. Après, il arrivera ce qui arrivera. Laurent Batlles leur a expliqué qui j'étais. Sans cela, je ne sais pas si certains avaient déjà entendu parler de moi, je ne leur ai pas demandé. Et je ne suis pas là pour ça. Je suis là grâce au président Romeyer, que je remercie, pour que je puisse me tester, me prouver que je peux encore jouer. En tout cas, le groupe m'a très bien accueilli. Mentalement et physiquement, je suis frais.On peut effectivement parler de choc des générations (). Mais c'est la jeunesse, il n'y a pas de souci. Le vrai changement, c'est la présence de tous ces réseaux sociaux. Ils sont sur Twitter, Whatsapp, Viber, Imo, Snapchat... À mon époque, il n'y avait que Facebook. Aujourd'hui, tout est basé sur l’instantané. Mais en fait, cela ne me déplaît pas, je m'adapte.Non, pas du tout ! À dire vrai, je n'y comprends rien.Non, c'était tout simplement de la fatigue. Si j'étais déprimé, je ne pense pas que j'arriverais à m'entraîner comme je le fais aujourd'hui.Je me suis occupé de ma petite famille, tranquillement. Voir grandir mes enfants m'a fait beaucoup de bien.Oui, de temps en temps.Aujourd'hui, on prête beaucoup plus attention aux statistiques, notamment sur le plan physique. On demande beaucoup plus aux joueurs de courir, le niveau athlétique est plus élevé. De manière collective et individuelle, le foot s'est beaucoup professionnalisé, surtout en ce qui concerne la préparation. Pour le reste, c'est toujours pareil.Non, cela ne me dit rien du tout.