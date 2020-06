Džeko et la Roma renversent la Sampdoria

Roma (4-2-3-1) : Mirante - Peres (Zappacosta, 61e), Smalling, Ibañez, Kolarov - Veretout, Diawara (Cristante, 61e) - Pérez (Ünder, 72e), Pastore (Pellegrini, 61e), Mkhitaryan (Kalinić, 85e) - Džeko. Entraîneur : Paulo Fonseca.



Sampdoria (4-5-1) : Audero - Bereszyński, Yoshida, Tonelli, Augello (Murru, 81e) - Depaoli, Thorsby, Ekdal, Linetty (Ramírez, 70e), Jankto (Léris, 63e) - Gabbiadini (Bonazzoli, 63e). Entraîneur : Claudio Ranieri.

Merci Edin !Près de quatre mois après son dernier match, l'AS Rome retrouvait le Stadio Olimpico ce mercredi. Un retour réussi avec cette victoire sur la Samp (2-1) qui a mis du temps à se dessiner.Contre le cours du jeu, et après avoir subi les premiers assauts de Džeko (3et 6) et Pastore (10), c'est bien la Sampdoria qui va prendre les commandes. Une passe totalement manquée de Diawara vers son gardien profite à Manolo Gabbiadini qui vient aisément battre Mirante (0-1, 11). Derrière, la Roma réplique, mais tombe sur un solide Emil Audero. Et même quand le portier visiteur doit s'incliner, la VAR débarque à sa rescousse. D'abord accordé, le missile de Jordan Veretout à l'entrée de la surface est finalement annulé pour une main (très) sévère au préalable (31).De plus en plus pesante sur le but génois, la Louve va finalement trouver la faille peu après l'heure de jeu. Tout juste entré en jeu, Lorenzo Pellegrini adresse un caviar à Edin Džeko qui crucifie Audero à bout portant (1-1, 64). Une égalisation rapidement suivie par un joli coup franc de Kolarov qui s'écrase sur le montant gauche de la Samp (68). Ce n'est que partie remise, puisque les Romains vont finalement prendre l'avantage à cinq minutes du terme. Profitant d'un nouveau long ballon en cloche, Džeko, encore lui, arme une volée en première intention qui se loge dans le petit filet adverse (2-1, 85). Un succès qui permet à la Roma, cinquième, de reprendre six points d'avance sur Naples, vainqueur mardi . Seizième, la Samp ne compte quant à elle qu'un point d'avance sur la zone rouge.La Lazio pleure, la Roma rit.