Dybala enfonce Milan

Entré en cours de jeu, Paulo Dybala a sorti la Vieille Dame de sa léthargie en inscrivant le seul but d'une rencontre plombée par de trop nombreuses approximations techniques et un rythme souvent déficient. La Juve garde la tête de la Serie A.

30

Milan fait de la résistance

Dybala la land

Juventus (4-3-1-2):Szczęsny - Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro - Bentancur, Pjanić, Matuidi (Rabiot, 70e) - Bernardeschi (Douglas Costa, 60e) - Higuaín, Ronaldo (Dybala, 56e). Entraîneur : Maurizio Sarri.



AC Milan (4-3-3) :Donnarumma - Conti, Duarte, Romagnoli, Hernandez - Paquetà (Rebić, 85e), Bennacer, Krunic (Bonaventura, 60e) - Suso, Piatek (Leao, 67e) , Çalhanoğlu. Entraîneur : Stefano Pioli.​

Un crochet intérieur, une frappe du droit, un but de Dybala. Voilà à peu près tout ce que lesavaient à offrir ce dimanche. Empruntée et sans idée, la Juve s'en est remise à sapour crucifier Milan en fin de match. Suprêmement cruel pour les, mais quasi inévitable, au vu du gouffre de qualité qui sépare lede cette Juventus-là.En souffrance en championnat, Milan ne veut pas se donner des airs de victime expiatoire et presse assez haut, histoire de montrer à la Juventus que len'est pas encore complètement cramé mentalement. Osé, mais plutôt bien vu, alors que la Vieille Dame bafouille son football au milieu, à l'image des trop nombreuses passes foireuses de Pjanić, Bentancur et Bernardeschi, globalement hors sujet en première mi-temps. C'est même Milan qui allume un premier pétard dans la surface turinoise, quand Suso dépose un ballon délicieux sur la tête de Piatek, dont le coup de boule file à côté du butVoilà de quoi inciter Milan à mettre encore un peu plus le museau dehors : quelques minutes plus tard, à la conclusion d'un mouvement collectif inspiré, Conti trouve Paqueta, dont le coup de crâne bombé est superbement dévié en corner par Szczęsny. Un second avertissement pour la Vieille Dame, seulement dangereuse avant la pause quand Bernardeschi slalome dans la défense, avant de botter un tir au-dessus de la barre milanaise.Pas satisfait de la prestation de ses gars, Sarri rebat les cartes de son jeu en sortant Ronaldo pour Dybala, et Bernardeschi pour Douglas Costa. Problème : le jeus'en trouve à peine plus fluidifié. À l'exception d'une frappe enveloppée de Matuidi qui flirte avec le poteau de Donnarumma, la Juve continue de ramer à contre-courant, quand Milan, beaucoup plus prudent, a décidé de baisser la grand-voile pour laisser venir le rafiot. Sauf que tout le monde connaît la fin de cette histoire-là : bien décalé par Higuaín dans la surface, Dybala enrhume son monde d'un crochet intérieur chaloupé, avant de finir son affaire, du pied droit. Superbe et limite écœurant pour Milan, solide à défaut d’être virtuose, mais décidément trop largué individuellement pour faire le poids. Et voilà lesqui stagnent au 14rang du championnat, quand la Juve file une fois de plus devant le nez de l'Inter, pour reprendre le trône de leader de la Serie A.