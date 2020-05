Düsseldorf se fait rejoindre in extremis à Cologne

Cologne (4-2-3-1) : Horn - Katterbach (Modeste, 60e), Leistner (Terrode, 90e), Bornauw, Ehizibue (Meré, 60e) - Hector, Skhiri - Jakobs (Drexler, 60e), Uth, Kainz (Rexhbecaj, 80e) - Córdoba. Entraîneur : Markus Gisdol.



Düsseldorf (3-4-3) : Kastenmeier - Gießelmann, Hoffmann, Jørgensen - Thommy (Fink, 80e), Morales, Bodzek (Sobottka, 73e), Zimmermann - Stöger (Adams, 80e), Karaman (Hennings, 73e), Skrzybski (Zimmer, 62e). Entraîneur : Uwe Rösler.

Scénario ubuesque, tout droit sorti du dernier FIFA.Dans un RheinEnergieStadion aux tribunespar les supporters locaux, Düsseldorf met rapidement le pied sur le ballon. Mis à part un coup de chaud sur les cages de Kastenmeier (10), les Boucs restent d'ailleurs sans inspiration et s’évertuent à passer par des longues sacoches hasardeuses vers la tour de contrôle Córdoba. La justesse du pressing du Fortuna fait en effet la loi au milieu, et forcent les approximations adverses. Finalement, sur une énième récupération haute, Karaman est touché dans la surface et trompe Horn avec l’aide d’un Leinster complètement à la ramasse (41).Au retour des vestiaires, Cologne bombe le torse et s'offre une première occasion de renverser la vapeur, Uth profitant d’un moment de battement pour accrocher un penalty miraculeux (57). Mais Kastenmeier choisit le bon côté, et l’avant-garde de Cologne se fait trop de politesses pour pousser le cuir dans le but ouvert. Dans la foulée, Thommy se charge de la punition au terme d’une contre-attaque rondement menée (2-0, 61). Sauf que l'entrée d'un Modeste remuant permet à Cologne de croire à une révolte tardive (88). Résultat : Córdoba, toujours au four et au moulin, ne se fait pas prier pour concrétiser une excellente fin de rencontre et offrir aux locaux un nul inespéré (2-2, 90). Personne ne ressort gagnant du duel, donc, puisque Cologne voit le ticket européen s'éloigner (cinq points de retard sur le sixième Wolfsburg) et que le Fortuna - désormais invaincu depuis cinq rencontres - rate l'occasion de se mettre à l'abri (trois petits points d'avance sur le barragiste).Ne jamais vendre la peau du Bouc avant de l'avoir tué, c'est bien connu.