Duplan : « L’Ajax est capable de gagner en Italie »

Mercredi soir, Edouard Duplan a pris beaucoup de plaisir à suivre le match entre l’Ajax et la Juventus (1-1) comme tous ceux qui ont regardé cette opposition de styles. Le milieu de terrain offensif du Sparta Rotterdam (D2), qui joue aux Pays-Bas depuis 2006 estime la formation néerlandaise capable de se qualifier dans le Piémont, le 16 avril prochain.

"La force des Turinois, c’est de pouvoir piquer n’importe quand. En contre, c’est une équipe très forte."

"De Jong aussi a fait un très bon match. Il a bénéficié d’une certaine liberté, il a cette faculté de savoir temporiser."

"La philosophie de jeu de l' Ajax correspond à ce qu’aiment les Néerlandais."

Propos recueillis par Alexis Billebault

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Franchement, je me suis régalé. Comme je m’étais régalé devant Ajax Real Madrid . Ce qu’il y a d’extraordinaire avec l’ Ajax , c’est que le style de jeu ne varie pas en fonction de l’adversaire. Que ce soit le Real ou la Juventus , c’est la même philosophie. On joue en 4-3-3, et pas autrement. Si un entraîneur débarque avec un autre système, il a intérêt à avoir vite des résultats, sinon, il prend la porte ! Esthétiquement, et en fonction de ses moyens, si on compare à d’autres équipes européennes, l’ Ajax propose sans doute le meilleure football du moment.Comme d’habitude. Les Italiens s’attendaient à cela. Au début de la rencontre, j’ai d’ailleurs été un peu surpris que les Turinois, face au pressing adverse, cherchent à repartir de derrière, et donc à se mettre en danger. Ils ne l’ont pas fait très longtemps, cela dit. Mais la Juve sait gérer ce style de match. Il y a eu des moments très compliqués, où l’ Ajax mettait une forte pression. Mais la force des Turinois, c’est de pouvoir piquer n’importe quand. En contre, c’est une équipe très forte. Elle n’était pas venue pour avoir la possession. Elle a eu des occasions très nettes également. D’ailleurs, c’est elle qui ouvre le score !Oui. On ne doit pas laisser autant d’espaces à un joueur comme Cristiano Ronaldo . On sait qui il est, ce qu’il est capable de faire. Les Néerlandais ne pouvaient pas lui accorder autant de liberté. Mais ils ont su réagir en égalisant par David Neres au tout début de la seconde mi-temps. Ce but de Ronaldo aurait pu leur faire très mal moralement. D’ailleurs, puisque nous parlons de Neres, je voulais dire que j’apprécie tout particulièrement ce joueur. Il a un côté imprévisible. Il apporte ce grain de folie supplémentaire.Ven de Beek n’est pas le plus spectaculaire de tous, mais quelle intelligence ! Il fait parfaitement ce qu’il sait faire, il est efficace. De Jong aussi a fait un très bon match. Il a bénéficié d’une certaine liberté, il a cette faculté de savoir temporiser. De Ligt a fait aussi un match solide, avec quelques beaux gestes défensifs. Ziyech a été au niveau. Ok, il a parfois perdu quelques ballons, il y a eu un peu de déchet dans son jeu, c’est vrai. C’est dû à sa nonchalance, mais surtout au gros travail défensif qu’il a fait. Derrière, j’ai bien aimé Tagliafico, très offensif. Dommage qu’il soit suspendu pour le match retour.C’est vrai. Mais on a pu constater que même si les plus anciens ne sont pas au top, cela n’a finalement pas trop de conséquences sur le jeu de l’ Ajax Les gens respectent beaucoup ce que fait l’ Ajax . Bien sûr, vous trouverez toujours des inconditionnels du PSV Eindhoven ou du Feyenoord Rotterdam , qui ne peuvent pas encadrer cet adversaire historique. J’ai des amis supporters du Feyenoord qui ne peuvent même pas allumer la télé pour regarder un match de l’ Ajax ! Il y a des clivages qui sont difficiles à dépasser. Mais au Sparta Rotterdam, j’ai des coéquipiers qui, comme moi, adorent regarder l’ Ajax . La philosophie de jeu correspond à ce qu’aiment les Néerlandais. Même si il y a des gens qui aimeraient un jeu moins axé sur la possession et plus efficace.Mais sait-elle seulement faire autre chose ? L’ Ajax bétonner et procéder en contre ? J’ai du mal à y croire. A mon avis, Ten Hag va faire jouer son équipe comme d’habitude, sans pour autant partir à l’abordage. La Juventus , grâce à ce but marqué à l’extérieur, semble la mieux placée pour se qualifier. Mais franchement, je reste optimiste, et je crois l’ Ajax capable de gagner en Italie