Dunkerque, 24 ans plus tard

Les maritimes avaient pris le large avec la D2 un soir de mai 1996, après trente années de présence ininterrompue chez les pros... Près d’un quart de siècle aura été nécessaire pour revenir sur les quais d’un monde qu’ils avaient déserté. Le navire a été chahuté de tout bord, ballotté par la houle jusqu’en CFA 2 (cinquième division). Mais l’arrivée aux manettes du truculent entrepreneur Jean-Pierre Scouarnec a entre autres permis aux Nordistes de retrouver leur cap et de « sortir de l’enfer » , d’après le maire.

Deux relégations en deux ans

Quand le maire refait l’histoire face aux joueurs

Un budget de sept millions d’euros

Par Florent Caffery

Photos USL Dunkerque

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

21 mai 1996. Dunkerque, stade Tribut. L’attaquant géorgien Gia Guruli (qui terminera sa carrière à Calais) ne le sait pas encore, mais sa frappe qui finit au fond contre Mulhouse en clôture de la saison de Division 2 sera le dernier but inscrit par Dunkerque chez les pros pour les 24 prochaines années. Les hommes d’Alex Dupont s’imposent, sur la plus petite des marges. La relégation, elle, est déjà actée depuis une semaine. «, jure l’ex-technicien depuis son fief de retraité à La Turbie, près de Monaco.Dunkerque, en D2, représentait une institution. «, rebondit Alex Dupont, l’homme aux 270 matchs sous le maillot bleu et blanc et enfant de Jean-Bart (célèbre corsaire de Louis XIV, originaire de Dunkerque).L’allégresse cède pourtant la place aux heures sombres : direction le National, puis la CFA (quatrième échelon) au printemps 1997 après une refonte drastique des championnats. «» , poursuit l’ancien entraîneur brestois. «» , pour le premier magistrat de la ville, Patrice Vergriete (divers gauche). Qui y voit, à l’époque, le symbole d’une ville sur le déclin : «» Le passage au bagne s’éternise. En 2002, ça dégringole encore d’un cran (CFA 2). Avant de remonter aussitôt sous la houlette de Nicolas Huysman, 537 matchs en pro dont un tiers à Dunkerque. Mais une décennie sera encore nécessaire pour renouer avec le National au printemps 2013 (après un nouveau passage en CFA 2, en 2010), cette fois avec Fabien Mercadal en chef de troupe., insiste l’édile.(l’année où il est élu, heureux hasard, ndlr),» Un élu qui fait l’éloge de son mandat, plutôt logique. Mais Patrice Vergriete n’a pas vraiment tort : «(Michel Delebarre)(l’USDK a été sacré en 2014)(avec le BCM Gravelines-Dunkerque).(actuellement en deuxième division nationale)» Les subventions ne partent pas à la hausse, mais la ville se démène pour un ravalement de façade des infrastructures. Le stade Tribut, percé de tous les côtés, est enfin doté d’un projet concret à quatorze millions d’euros (5 000 places sont prévues avec une tribune déjà achevée, la deuxième le sera en 2022).Et pendant que ça ferraille à la mairie, le club monte dans le même wagon. En 2014, le Breton Jean-Pierre Scouarnec prend les rênes après un premier bail au conseil d’administration du club : «» En 2017, le Graal leur échappe d’un point. Suivent deux années plus compliquées (neuvième, puis onzième de National), avant la délivrance de ce printemps 2020. Dauphin de Pau à l’arrêt des championnats mais 17 fois leader en 25 journées, Dunkerque ne l’a pas volé. «, savoure le capitaine Jérémy Huysman.(rires)Surtout qu’un an plus tôt, en mars 2019, l’USLD était à nouveau plus proche du National 2 que de la Ligue 2. «» , abonde le capitaine. Mais en plein hiver, alors que ça titube à Tribut, Patrice Vergriete, très proche du président Scouarnec, y va de son coup de poker. «» Jérémy Huysman se souvient du maire «» (celle qui a contribué à sauver 330 000 soldats britanniques, en mai 1940), puis qui regarde chaque joueur dans le blanc des yeux pour leur assurer que le club va se maintenir. Derrière, Dunkerque rafle le derby à Boulogne-sur-Mer (0-1) puis consolide son maintien. Avant d’enchaîner cette saison avec un parcours quasi sans accro, réalisé par une bande de minots (24,8 ans de moyenne d’âge). «, recadre Patrice Vergriete,Désormais, «» , prévient Jean-Pierre Scouarnec. La structure est là (un recruteur a été embauché en 2018, Jocelyn Blanchard vient d’être nommé à la tête du développement et de la recherche), «» . Et façonner un effectif avec une enveloppe budget aux alentours de sept millions d’euros (l’équivalent de Chambly cette saison), le tout sans Claude Robin. Grand artisan du maintien en 2019 puis de l’accession cette année, le technicien ne sera pas sur le banc faute d’accord «, d’après le président dunkerquois.» . Fabien Mercadal (passé par Caen, puis par le Cercle de Bruges) serait en pole pour le remplacer et «» , glisse malicieusement Jean-Pierre Scouarnec, aussi habile dans ses affaires de logistique maritime (à Bayonne, Rouen ou encore Dunkerque) que dans ses saillies déboulant parfois sur Twitter.» Comme tout bon gars qui fait ses premiers pas sur la digue de Malo-les-Bains. «, reprend de volée Nicolas Huysman.» «, achève Alex Dupont.» Coriace, le Dunkerquois.