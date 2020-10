Dundalk n'a fait aucune faute contre Arsenal

0 - Dundalk are the first side to avoid committing a single foul in a Europa League game (2009-10 onwards). Careful. #UEL pic.twitter.com/oCQYY9fbCB — OptaJoe (@OptaJoe) October 29, 2020

TD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Trop tendres ?On accuse souvent les équipes plus modestes de mettre en place un jeu trop agressif contre les grosses écuries. Un écueil dans lequel Dundalk n'est pas tombé contre Arsenal, ce jeudi en Ligue Europa. Battus la semaine dernière à domicile contre Molde (1-2), les Irlandais n'ont pas réussi à créer l'exploit à l'Emirates (3-0). Mais plus étonnant : ils n'ont pas commis la moindre faute pendant toute la rencontre, comme le souligne Opta. Une première en C3 depuis que la compétition a changé de nom, en 2009.Presque mignon.