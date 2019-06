Nazon : « J'ai senti qu'il fallait sortir les tripes »

Opposée au Canada la nuit prochaine, la sélection d'Haïti a une occasion historique de rallier le dernier carré de la Gold Cup. Buteur face au Costa Rica en poules, Duckens Nazon (25 ans, qui appartient au club belge de Saint-Trond après une saison en prêt à Saint Mirren, en Écosse) assure que son équipe peut aller chercher le titre. Sur le terrain, comme en interview, le numéro neuf des Grenadiers aime bomber le torse.

Massive win today against @LutonTown happy to get another goal THE FANS WERE AMAZING #JustFeedMe pic.twitter.com/M5vO2793Vf — Le Prince (@nazon28) 28 octobre 2017

Propos recueillis par Florian Lefèvre

Je suis fier de l’équipe. Cette victoire montre que l’on a du caractère et du répondant. Comme contre les Bermudes, on a encore réussi à changer la donne. On était menés et on a marqué deux buts pour gagner. C’est truc de fous de le faire contre le Costa Rica, une grosse nation de notre zone.En rentrant au vestiaire à la mi-temps, je vois des têtes baissées, alors je remotive les troupes parce qu’on ne peut pas baisser les bras comme ça. En terme de qualité, on est une bien meilleure que les Bermudes - même si on a concédé quelques occasions. C’était impossible de perdre ce match. Je leur ai dit qu’on allait les bouffer, et c’est ce qu’on a fait en revenant sur le terrain. Ce discours, il reflète mon attitude. Des fois, je suis un peu dans l’agressivité. Et là, j’ai senti qu’il fallait sortir les tripes. C’est la guerre !On a un groupe beaucoup plus jeune, avec une moyenne d’âge qui doit être d’environ 23 ans. En 2015, on avait une équipe plus solide, mais cette année, ça joue davantage au ballon, je vois plus de qualités chez les joueurs.En général, c’est difficile de trouver une osmose en sélection, car les dates des rassemblements FIFA sont assez courtes. Mais, là, cela fait déjà un mois qu’on est ensemble, il y a des affinités qui se créent, et sur le terrain, on commence à trouver des automatismes. Dans le groupe, on parle français, créole et anglais, et si quelqu’un ne comprend pas, il y a toujours quelqu’un qui peut traduire en anglais. À part deux, trois joueurs, tout le monde comprend le français.J’ai grandi dans cette double-culture franco-haïtienne. Mes parents parlaient créole, c’est pour ça que j’arrive à maîtriser la langue. Les plats haïtiens qu’on mangeait à la maison ? Tu as le riz sauce pois noir et sauce poulet. Et à chaque nouvel An, il y a la soupe Joumou, un mélange de poulet et de légumes, c’est le plat traditionnel en Haiti.C’était pour ma première sélection, en 2014 (). Quand j’ai posé le pied en Haïti pour la première fois, après, je ne voulais plus repartir. Les gens sont accueillants. Il y a de la pauvreté, mais c’est un pays magnifique. J’y suis allé au moins une dizaine de fois et j’y retourne en vacances. Des fois, je poste des vidéos de l’Île-à-Vache, où l’eau est translucide, et les gens me disent : «» . Parce qu’ils ne voient que l’envers du décor à la télé.J’ai été placé dans un foyer pour des problèmes judiciaires... Je ne vais pas m’étaler sur ça. J’étais déscolarisé. Pourtant, j’avais un bon niveau à l’école, mais bon, tu te fais influencer...Je pense que c’est le jour où j’ai fait pleurer ma mère. À la même période, un de mes potes - un de mes frères, même - a perdu la sienne, et là j’ai commencé à prendre conscience des choses. Je voulais rendre fière ma mère. J’avais dix-sept ans, je jouais au foot aux Mureaux. Lors d’un match, quelque part dans les Yvelines, une bagarre a éclaté sur le terrain à cause de moi. J'ai pris dix-neuf matchs de suspension.Ces années ont fortifié mon caractère. Je devais me gérer seul. Si je n’avais pas percé dans le foot ? Je sais juste que je me serais débrouillé parce que je suis un débrouillard dans la vie.Je m’épanouissais. À Roye-Noyon, c’était différent. Je joue un match, et après je pars en équipe B en Régional 1. Je voyais mes coéquipiers boire de la bière avant le match. Ils s’en foutaient de devenir footballeur pro. Moi, je pétais un plomb. Heureusement qu’il y avait ma femme qui venait des fois le week-end pour me réconforter parce qu’il y a des soirs où j’étais au bord des larmes. L’année d’après, je me suis repris en main en allant à Saint-Quentin. Et tellement j’ai tout pété en CFA 2, j’ai signé pro à Laval (en 2014-2015). Passer de la CFA 2 à la Ligue 2 à la mi-saison, c’est rare. Finalement, à Laval, ils ne m’ont pas donné ma chance jusqu’au bout. Pourquoi ? J’en sais rien.Ils chantaient «» ( «» en VF) par rapport à mon prénom, et je plantais, je plantais, je plantais ! Coventry, c’est dans la banlieue de Birmingham. Un jour, après un match, je prenais le train pour aller à Londres avec ma femme et je croise un groupe de supporters après un match. Au début, j’étais gêné, mais après, j’ai chanté avec eux. Quand j’allais à la mosquée le vendredi, je les croisais souvent et on allait manger ensemble.On est déterminés parce qu’on est conscients de l’enjeu du match. Ce serait la première fois qu’Haiti atteindrait les demi-finales de la Gold Cup (). Le Canada qu’on va affronter en quarts, c’est un style de jeu à l’anglaise, un peu comme nous. Je sais que devant ça va aller vite et derrière c’est normal. () Les États-Unis, on les a déjà accrochés et le Mexique, ils ont été mis en difficulté par la Martinique. J’ai vu toutes les équipes jouer, avec le caractère qu’on a, on peut gagner la Gold Cup.