Du remous à la fédé algérienne : Belmadi sur le départ ?

À peine le temps de profiter.Alors que l'Algérie vient de remporter sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations après sa victoire (1-0) contre le Sénégal, il y a déjà du rififi à la fédération algérienne et cela pourrait conduite Djamel Belmadi à démissionner de son poste de sélectionneur.En effet, plusieurs médias algériens rapportent que le président par intérim de l'Algérie Abdelkader Bensalah voudrait pousser vers la sortie Kheïreddine Zetchi, président de la Fédération algérienne de football (FAF). Les tensions entre les deux hommes viennent notamment de la visite de Bensalah à l'hôtel des joueurs algériens suite à leur victoire : Zetchi a appris tardivement la visite car il était en réunion à la CAF et n'a pas pu l'organiser. Il est arrivé en retard à cause de la circulation et n'a pas pu organiser un réveil à temps des joueurs qui faisaient alors la sieste. Bensalah n'a que peu goûté à ce dilettantisme devant les caméras et l'a fait sentir à Zetchi lors des cérémonies ayant eu lieu au palais présidentiel : le président de la FAF n'a pas présenté les joueurs et n'a pas dit un mot. La présidence souhaiterait que Zetchi démissionne et cela pourrait entraîner Belmadi à le faire aussi. Le sélectionneur algérien est en effet proche de lui et apprécie sa connaissance du foot ainsi que la liberté qu'il lui laisse.Algérififi.