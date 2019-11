Du Payet dans leur vie

Double buteur, le meneur de l’Olympique de Marseille s’est servi de la pression autour de ce Marseille-Lyon pour faire basculer cette rencontre. L’affirmation que ce type fonctionne aux émotions, sans oublier d’en donner aux autres quand il est dans cet état d’esprit conquérant.

Adrénaline, pour qu'il revienne

Certainement pas la dernière séance

Par Mathieu Rollinger

Les 120 ans du club, une affluence record, l’affiche la plus alléchante de Ligue 1, un tournant dans la saison marseillaise, le retour de Rudi Garcia, un début de saison mitigé... Tant de poids sous lesquels pouvait crouler Dimitri Payet en ce dimanche d’Olympico. Mais malgré ça, il avait tenu à en rajouter lui-même une couche en conférence de presse précédant ce «» dans lequel «» . Lui, l’ancien capitaine olympien était décidé à capter une bonne partie de l’attention, notamment en soufflant sur les braises des retrouvailles avec Rudi Garcia, pour faire glisser cette rencontre sur le terrain des émotions.Déjà en balançant son ancien coach. «, caftait-il.» Certes, Rudi Garcia est celui qui a insisté pour faire revenir Dim’ à Marseille en 2016, celui avec qui il a pu étaler un niveau de jeu formidable par séquence et connaître une finale de Ligue Europa. Pourtant, le Réunionnais se voulait franc : «» Difficile d'être plus transparent.Pourtant, ce dimanche, Rudi Garcia a dû avoir du mal à reconnaître le Dimitri Payet de ses dernières semaines sur le banc olympien. Car c’est un joueur habité d’une mission, comme possédé, qu’il a recroisé au Vélodrome. C’est simple : le meneur de jeu, installé sur la gauche de la ligne d’attaque, a été partout. Notamment en première mi-temps, on l’a vu redescendre au niveau de Jordan Amavi pour bloquer Léo Dubois, orienter le jeu de transmissions impeccables, aller provoquer balle au pied, distribuer quelques coups de pied arrêtés intéressants, mais surtout débloquer la situation. À la 13minute, Thiago Mendes se sert de sa main pour ressortir un ballon et concède un penalty. Le maître artificier prend alors ses responsabilités et se présente face à Anthony Lopes. Mais entre le coup de sifflet de M. Gautier et le moment de s’élancer, cinq bonnes minutes se sont écoulées. Il a fallu relever Léo Dubois, sonné après deux tartes dans le cou de Dario Benedetto, et s’assurer que le gardien lyonnais n’était pas dérangé par les lasers pointés sur lui. Pendant ce temps, Payet patientait, avec le sort du match entre ses mains. «» , confiait-il au micro de Canal+. La lucarne sera finalement trouvée, le joueur pouvant enfin exulter. Il tenait là sa revanche. Vingt minutes plus tard, sa frappe croisée confirmera que Dimitri Payet était ce soir baigné dans une douce euphorie comme il pouvait l’être autour de l’Euro 2016 avec les Bleus.Payet est le prototype du joueur qui alterne les hauts et les bas, mais qui ne peut atteindre les premiers qu’avec l’adrénaline. Cette fois, c’est un Vélodrome bouillant qui lui a «» , mais aussi son nouveau coach, André Villas-Boas, qui lui a indiqué le chemin à suivre lors du match Lille (2-1) la semaine passée. «, concédait-il vendredi.» La malédiction de l’OM face aux gros semble, selon Payet, avoir été renversée grâce à «» . Toute «» , si ce n’était pas suffisamment clair.Mais ce qui est frappant dans le match de Dimitri Payet, c’est qu’il a mis cette fois son caractère au service de son équipe et de manière positive. À l’inverse du coup de sang qu’il a eu contre Montpellier, causant une suspension de quatre matchs. À l’époque, cette réaction pouvait être interprétée comme celle d’un homme de 32 ans, frustré par lui-même et sans solution face à un déclin inévitable. Ce dimanche, la réponse a été diamétralement opposée, comme s’il avait pris conscience qu’il ne pourrait repousser la fin que par de telles prouesses. «, débriefait-il avant de revenir sur ses sorties médiatiques.» Les crampes en fin de match ont peut-être montré que Payet était en sur-régime lors de cette rencontre et les Marseillais sont aussi habitué à ce joueur branché en courant alternatif. Mais quitte à ce qu'il choisisse ses matchs, autant que ça soit pour sortir des prestations pareilles.