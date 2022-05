Du jeune Kylian au grand Mbappé

En cinq ans à Paris, Kylian Mbappé aura fini par devenir ce qu'il a toujours ambitionné d'être : le plus grand. Arrivé dans la peau d'un jeune prodige au transfert mirobolant, il a pris chaque saison un peu plus de poids dans le jeu du PSG et un peu plus d'importance en dehors du terrain, jusqu'à avoir été, samedi, propulsé de par sa prolongation au sommet du projet du club de la capitale, devant des superstars dont il semble plus que jamais être l'héritier.

Du n'importe quoi, des records de précocité et des buts décisifs

« Il y a eu une bascule en fin de saison dernière, dans la course au titre avec Lille. Le PSG était en retard, et c'est lui qui a pris le leadership. »

En dehors du terrain, inégalé aussi

« Je peux vous dire qu’il y a des chefs d’État qui aimeraient bien avoir le sens de la confidentialité de Mbappé. »

La sainte parole

Par Alexandre Aflalo

Tous propos recueillis par AAF, sauf mentions.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La France en a vécu, des choses, ces cinq dernières années. Deux élections d’Emmanuel Macron, le Covid, la chute des Girondins de Bordeaux, les confinements et les attestations de déplacement, la Coupe du monde, les Gilets jaunes, Éric Zemmour qui se présente à la présidentielle, la folle et mensongère aventure de Mediapro en Ligue 1. Une courte période qui paraît comme une éternité. Rendez-vous compte : il y a cinq ans, Kylian Mbappé était à peine majeur. Ce 6 septembre 2017, sur la pelouse du Parc des Princes, c’est un gamin encore chétif qui pose avec son nouveau maillot rouge et bleu, floqué du numéro 29. Malgré les 180 millions facturés au PSG pour son transfert, l’assurance qu’il dégage dans son costume-cravate un peu large est encore toute relative. Mais déjà, tous les yeux sont rivés sur la promesse qu’il incarne : celle d’un avenir radieux pour le PSG et le football français.Cinq ans plus tard, seule une chose n’a pas changé : tous les yeux sont encore rivés sur lui. Pour tout le reste, le contraste est saisissant. Aux trophées UNFP qui l’ont couronné d’un troisième titre consécutif de meilleur joueur de Ligue 1, le dimanche 15 mai, Kylian Mbappé marchait au milieu d’une foule pendue à ses moindres gestes avec l’assurance des rois . Dans un smoking à boutonnage croisé désormais taillé à la perfection, le génie français a pris place entre Ronaldinho et Thierry Henry dans l’assistance sans jamais passer pour l’intrus, bien au contraire. Depuis l’été dernier, deux des clubs les plus puissants du monde se sont livrés à un combat à mort pour s’offrir son futur. Jusqu’à ce samedi, sur les coups de 20h40, lorsqu'il a pénétré aux côtés de Nasser al-Khelaïfi sur la pelouse du Parc des Princes, en ouverture de PSG-Metz, pour annoncer ce qui se murmurait déjà tout au long de la journée : Mbappé et Paris vont prolonger l’aventure.S’il y a une personne qui résume à la perfection ce qu’a produit Kylian Mbappé depuis sa signature au PSG, c’est bien celui à qui on l’a énormément comparé à ses débuts : Thierry Henry., sanctionnait-il lors des trophées UNFP. En cinq ans, la dimension sportive prise par Kylian Mbappé, tant au PSG qu’en équipe de France, est monumentale., replace l’ancien titi parisien Tripy Makonda (2002-2011).En cinq ans, Paris a été le témoin privilégié du développement d’un joueur qui savait déjà presque tout faire mieux que tout le monde, mais qui a travaillé d’arrache-pied pour le faire encore mieux. Non seulement pour sa vitesse et son sens du but, qui lui ont permis de se hisser en cinq saisons devant Zlatan Ibrahimović au classement des buteurs du PSG avec 171 réalisations, mais pas seulement., pose Vincent Guérin, qui a défendu les couleurs parisiennes entre 1992 et 1998.Plus qu’un attaquant polyvalent qui enfile les buts comme des perles, Kylian Mbappé est devenu au fil des ans indispensable au Paris Saint-Germain sur le terrain. Pour pallier les absences récurrentes de Neymar et Marco Verratti, les habituels leaders techniques, le départ d’Edinson Cavani, l’artilleur en chef, ou la méforme de Leo Messi, le Bondynois a, pour reprendre ses propres termes, pris, note Tripy Makonda.Souvent considéré un cran en dessous, autant sur et en dehors du terrain, de Neymar ou plus récemment de Messi, Mbappé a affirmé ces 18 derniers mois qu’il était le plus grand atout sportif du PSG. Vincent Guérin a un autre exemple en tête :En cinq ans, le numéro 7 français aura accroché à son tableau de chasse en C1 le Bayern, Manchester United, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, pour des buts souvent décisifs. Il n’y a quasiment aucun problème auquel Kylian Mbappé n’a su répondre sur le terrain. Il est écarté d’un Classique à Marseille en raison d’un retard à une causerie ? Il marque sur son premier ballon et fait changer le cours du match. Il est copieusement sifflé en début de saison après avoir voulu rejoindre le Real à l’été ? Il sort sa meilleure saison sous le maillot du PSG et la finit en étant le seul joueur unanimement applaudi par le Parc des Princes.Résumer l’évolution de Kylian Mbappé ces cinq dernières années au sportif – même si c’est le plus important, ne l’oublions pas – serait cependant réducteur., analyse Antonio Di Cianni, directeur du football chez Football Benchmark. Parmi les éléments chiffrés à sa disposition, il cite, qui est par ailleurs passé d’un peu plus de 24 millions en 2019 à plus de 95 millions aujourd'hui à travers les plateformes. Et puis, il y a certaines choses où l’on devine son empreinte.Au fil des saisons, bien que Mbappé côtoie quelques beaux noms à Paris, son nom et son visage ont pris de plus en plus de place dans la communication et dans le marketing du Paris Saint-Germain. Et ce n’est pas sa prolongation, qui le placera sans doute au sommet de la grille salariale du PSG devant Messi et Neymar, qui devrait infléchir la tendance. Si Paris a décidé de tout faire pour prolonger son joyau, ressuscitant le, c’est qu’il est conscient qu’il a entre ses mains le joueur le plusdu monde. Et qu’il y aura bien des façons de capitaliser sur l’investissement massif que constitue sa prolongation. Antonio Di Cianni, encore :Ces derniers mois, l’interminable feuilleton concernant son avenir a bien prouvé une chose : Kylian Mbappé a, en cinq ans à Paris, fait son entrée dans la catégorie des joueurs qui peuvent se vanter d’être plus grands que certains clubs. La seule incertitude concernant son futur a mis à genoux deux des clubs les plus puissants du monde, qu’il a fait tourner en bourrique jusqu’à la dernière minute sans jamais que son choix ne soit une certitude absolue. Ces derniers jours en particulier, la question de la prolongation ou du départ de Mbappé était sans doute à la fois le sujet le plus discuté dans le monde du football et son secret le mieux gardé., estime l’expert en communication Frank Tapiro. De lui, Emmanuel Macron disait d’ailleurs dans une tribune parue dansen janvier :La communication et l’image ont toujours été des éléments centraux dans la carrière de Kylian Mbappé, et d’autant plus ces derniers mois avec ce nouveau statut qu’il a endossé et la place centrale qu’a prise, selon plusieurs échos, la question de ses droits à l’image dans la négociation de son futur contrat., assure Frank Tapiro.Quand cette différence a parfois pu se matérialiser en une grande ambition qualifiée d’arrogance, Mbappé a appris avec le temps à doser ses prises de parole et de position., estime Tripy Makonda.Une maîtrise qui l’a donc amené à prolonger au Paris Saint-Germain. Après cinq années où il aura immensément grandi en tant qu’homme et en tant que joueur, continuer au PSG avec la perspective de devenir le plus grand joueur de l’histoire du club, l’aider à soulever sa première Ligue des champions, s’inscrire au centre d’un projet désormais clairement bâti autour de lui est finalement en cohérence avec son histoire, depuis ses débuts. Tout piqué que soit l’orgueil madrilène, il y a fort à parier qu’ils ne fermeront jamais vraiment la porte à un tel joueur, et que son rêve de gosse de porter la tunique blanche se réalisera un jour ou l’autre. Après tout, à 23 ans, Kylian Mbappé a encore le temps, et notamment, aussi fou que cela puisse paraître, le temps de progresser et de s’améliorer. Preuve en est : alors que, après des semaines et des mois de silence, beaucoup attendaient une annonce de sa décision en mondovision sur une grande chaîne en prime time, c’est finalement sur la pelouse du Parc des Princes, là où il s’exprime peut-être le mieux, que Kylian Mbappé a dit tout simplement les choses.Et après ce qu’on vient de vivre, difficile de dire jusqu’à quand.