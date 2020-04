Du e-sport sur sofoot.com !

PM

So Footiennes, So Footiens,Vous l’avez peut-être déjà remarqué, ou vous le remarquerez bien assez vite : ces derniers temps, nous publions quelques contenus autour du e-sport.Ce lundi par exemple, vous découvrirez une interview très intéressante de Yannick Agnel, le champion de natation, qui est devenu en quelque sorte préparateur sportif d’une équipe de e-sport.Effectivement, ça n’a aucun rapport avec le foot (si ce n’est que Yannick Agnel bosse avec l’immense Guy Demel) ; et ces contenus ne sont ou seront pas forcément rattachés àou les autres jeux vidéo de foot de notre enfance, qui bénéficient de toute façon déjà régulièrement d’articles surAlors pourquoi faire du e-sport ? Simplement parce que le sujet nous intéresse et qu’il intéresse sans doute beaucoup d’entre vous qui êtes peut-être joueuses ou joueurs dans la vie quotidienne. On avait envie depuis longtemps d’aller rencontrer les gens qui font le e-sport, de parler des jeux plus ou moins connus qui regroupent tant de. Et en toute transparence, l’occasion faisant le larron, avec le confinement, le manque de foot et de compétition, on s’est dit que c’était le moment d’explorer un peu cette piste.Donc voilà, de temps en temps ces prochaines semaines, vous verrez un article traitant du e-sport dans votre flux. Comme tout ce que nous publions ici, c’est gratuit et ça n’engage à rien. Ça vous intéresse, vous lisez. Vous vous en cognez, vous passez. L’article vous plaît, tant mieux. L’article ne vous plaît pas, vous nous démontez en commentaires. C’est aussi simple que ça !Bonnes lectures,