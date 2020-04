Droits TV : la LFP exclue des négociations avec Canal +

Droits TV : l'histoire de la mise à l'écart de la LFP par al-Khelaïfi, Eyraud, Rivière et Sadran.Les quatre présidents de clubs de L1 qui discutent avec Canal + n'ont pas voulu que la LFP soit présente dans les négociations https://t.co/DclkNghhYi pic.twitter.com/jLRWSUDvun — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 9, 2020

Une mise à l'écart qui interroge.Malgré le fait qu'elle soit signataire du contrat avec les diffuseurs, la LFP n'est pas représentée dans les négociations avec Canal+ sur le versement des droits TV. D'après, Didier Quillot, directeur général de la Ligue, n'était pas présent lors de la dernière réunion et ne devrait pas non plus prendre part à la prochaine programmée ce vendredi après-midi.Ce sont les présidents Nasser al-Khelaïfi, Jacques-Henri Eyraud, Olivier Sadran et Jean-Pierre Rivère, chargés d'arriver à un accord avec les dirigeants de la chaîne cryptée, qui auraient pris la décision de ne pas impliquer directement la Ligue dans les discussions. Les antécédents entre Canal+ et la LFP expliqueraient cette volonté des quatre présidents, des différends sur le report de matchs la saison dernière étant notamment en cours de jugement. En début de semaine, la sortie de Maxime Saada , président du directoire de Canal+, n'a également pas dû aider à un apaisement des tensions.Le chemin jusqu'à un accord s'annonce long et tortueux.