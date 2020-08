Drogba candidat à la présidence de la fédération ivoirienne

TB

Envers et contre tous. Non parrainé par l'Association des footballeurs ivoiriens (AFI) , Didier Drogba a tout de même déposé sa candidature à la présidence de la fédération ivoirienne de football (FIF). L'ancien capitaine de la sélection a obtenu huit parrainages et le soutien nécessaire de l'un des cinq groupements d'intérêt pour se présenter.Sa candidature a été déposée ce samedi à Abidjan. «, a notamment affirmé l'ancien buteur de l'OM et Chelsea.» Drogba fera face à Idriss Diallo, ancien troisième vice-président de la FIF, soutenu par l'Association des footballeurs, et l'actuel vice-président de la fédération et président de la Ligue Sory Diabaté.Le plus tenace des éléphants.