Drogba à la conquête de la Fédé ivoirienne

Retraité depuis un an, Didier Drogba vise la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), dont l’élection aura lieu l’année prochaine. La candidature de l’ancien capitaine des Éléphants est globalement bien perçue, alors que l’actuel numéro 1 de l’instance, Sidy Diallo, est critiqué par une partie des dirigeants de clubs.

« Le profil pour attirer des sponsors »

Drogba fait la tournée des popotes

Par Alexis Billebault

Propos de Gouaméné recueillis par AB

Les 13 et 14 novembre dernier, les rendez-vous de Didier Drogba au Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody, une banlieue plutôt chic d’Abidjan, ont au moins autant accaparé l’attention médiatique que la perspective du match Côte d’Ivoire-Niger, prévu le 16, et qualificatif pour la CAN 2021. Pendant deux jours, l’ancien attaquant de Marseille et Chelsea, 106 fois international ivoirien entre 2002 et 2014 et plusieurs fois capitaine des Éléphants, a rencontré des dirigeants des clubs de Ligue 1, Ligue 2 et Division 3, appelés à voter. «» , explique le dirigeant d’un club professionnel.Retraité depuis un an, Drogba (41 ans) a livré quelques informations évidentes sur ses intentions. «» L’allusion à l’enrichissement personnel, via les caisses de la FIF, n’a évidemment pas été balancée par hasard. Augustin Sidy Diallo, qui achève son deuxième mandat à la tête de l’instance, est accusé par ses détracteurs d’avoir mal utilisé l’argent récolté grâce aux différentes participations de la Côte d’Ivoire à la Coupe du monde en 2014 et à la Coupe d’Afrique des nations, qu’elle a notamment remportée en 2015. Plusieurs millions d’euros seraient sortis des caisses sans la moindre justification. «» , s’agace Alain Gouaméné, l’ancien gardien international champion d’Afrique en 1992 et président de l’Association des anciens footballeurs.Gouaméné est donc plutôt emballé à l'idée de voir la candidature de Drogba se préciser. «» Bonaventure Kalou, dont l’hypothèse d’une candidature à la présidence de la FIF avait circulé à la fin de l’été dernier, aurait finalement décidé de se rallier à son ancien coéquipier en sélection.Lors de ses rencontres avec une partie du corps électoral, Drogba a exposé son programme, basé sur cinq priorités : le cadre légal de la pratique du football, ses acteurs, les infrastructures, le développement de la médecine et le volet économique. Bien sûr, Drogba n’a pas que des partisans. Ainsi, Alexis Vagba, le président du prestigieux Africa Sport – que l’ex-attaquant n’a pas invité à sa petite sauterie abidjanaise – n’entend pas lui donner sa voix. Le dirigeant rappelle que Drogba est actionnaire du Williamsville Athletic Club (L1). Et que DD, selon plusieurs sources avancées par des médias ivoiriens, n’aurait pas levé le petit doigt quand l’Africa Sport l’avait sollicité pour obtenir une aide en vue d’un projet de développement.Pour l’instant, l’actuel président n’a pas fait connaître ses intentions. Et au cas où Diallo décide de ne pas briguer un troisième mandat, le nom de Sory Diabaté, son fidèle vice-président, revient pour se lancer à son tour. «» , grince Gouaméné. Lequel avait collé une droite à Diabaté il y a quelques mois, après une émission radio où les deux hommes s’étaient balancé quelques vacheries. Au moins, on sait pour qui Gouaméné ne votera pas...