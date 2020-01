Dries Mertens à Monaco ?

CA

Et pourquoi pas Dries Mertens ?L'attaquant belge du Napoli, qui a inscrit 4 buts en 16 rencontres et délivré deux passes décisives cette saison, ferait l'objet d'une offre du club de la Principauté, selon les informations du. Le club monégasque lui proposerait en effet un salaire annuel de 5 millions d'euros ainsi que différents bonus et une prime à la signature de de 5 millions.À noter que le contrat de l'attaquant n'a toujours pas été renouvelé et expire au moins de juin prochain. Le climat est loin d'être toujours calme en terre napolitaines, où les récents clashs entre les joueurs et le Président du club, Aurelio de Laurentiis sont encore dans toutes les têtes.Dries for fears.