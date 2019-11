Draxler raconte sa relation avec Raúl

AAF

Bromance.Le milieu du PSG Julian Draxler et la légende du Real Madrid Raúl ont eu le plaisir de se côtoyer, l'espace de deux saisons (2010-2012), sous les couleurs de Schalke 04. L'Allemand était alors un petit jeunot qui découvrait le monde professionnel, et l'Espagnol sortait de 16 ans au Real, dont il avait été chassé par les arrivées en 2009 de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema.Dans une interview accordée à Goal et DAZN , Draxler est revenu sur la relation qu'il a nouée avec l'Espagnol, dont il avoue avoir été un grand fan : «Une admiration qui s'est muée en amitié, au fil des semaines et de la relation technique qui s'est tissée entre les deux hommes, et qui avait notamment accouché du but de l'année de Bundesliga en 2013 : «Paris connaît la solution pour ressusciter Draxler : sortir Raúl de sa retraite.