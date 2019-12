Draxler a sonné

Ecarté des terrains pendant trois mois à la suite d'une blessure au pied, Julian Draxler revient petit à petit au sein d’un milieu parisien sans cesse chamboulé. Face à Nantes, mercredi soir, l’Allemand devrait être titulaire et ainsi confirmer son statut d’homme de main officiel de Thomas Tuchel.

Par Andrea Chazy

Cela fait déjà trois ans qu’il est arrivé au Paris Saint-Germain, et on l’avait déjà presque oublié. Elle ne remonte pourtant pas si loin, l’époque où Julian Draxler était indispensable dans le onze de départ du PSG. Sans même parler d’un statut de titulaire, sa présence au sein de l’effectif parisien était même encore vitale. Il n’y a qu’à se rappeler l’an dernier, à la même période, et se souvenir des discours hebdomadaires de Thomas Tuchel qui se plaignait sans cesse de son effectif trop juste au milieu de terrain . Un temps où le coach allemand comptait plus que jamais sur Draxler, au point de l’utiliser à 46 reprises toutes compétitions confondues lors de cette saison 2018-2019. Loin d’être un simple figurant, Draxler est même le gars sûr dont Tuchel a toujours eu besoin.365 jours plus tard, la donne a changé. Au mois de janvier, Leandro Paredes posait ses bagages à Paris, mais c’est surtout cet été que la cavalerie –menée par Ander Herrera et Idrissa Gueye- est venue renforcer le secteur le plus déficitaire du PSG ces derniers mois. Ce qui amène à voir Thomas Tuchel énoncer, sans surprise, une phrase qu’il n’aurait jamais dite un an plus tôt : «» Pour Julian Draxler, sur le papier, c’est forcément une moins bonne nouvelle. Celui qui avait dû changer son jeu à l’été 2017, lorsque Paris avait fait sauter la banque pour attirer Neymar et Mbappé, pour reculer d’un cran sur le pré et ainsi gratter du temps de jeu, va devoir batailler davantage. Dans un entretien, accordé à l’AFP lors de la tournée chinoise estivale cet été, l’ancien de Schalke rappelait la chose aux suiveurs du club parisien : «Pour couronner le tout, celui qui espérait «» s’est blessé au niveau de la voute plantaire dès la deuxième journée de championnat, à Rennes. Une tuile qui aurait pu démotiver la belle bouille de Gladbeck. Mais il n’en a rien été. Pendant ces trois mois à l’ombre, Draxler a bossé pour revenir le plus rapidement possible tandis que son entourage s’est chargé d’exclure tout départ . Le milieu polyvalent est donc revenu tout frais au mois de novembre et reste même sur deux passes décisives en Ligue 1 à Brest et face à Lille, mais aussi une bonne entrée à Madrid en Ligue des champions. Encourageant, forcément, et Thomas Tuchel ne l'oublie pas au moment de passer en revue les forces en présence : «(Marquinhos-Verratti-Gueye, N.D.L.R.),Des trois qui arrivent derrière la triplette titulaire, Julian Draxler part aujourd’hui avec une longueur d’avance. D’une part car Paredes joue exclusivement en sentinelle, et d’autre part car la santé d’Ander Herrera est capricieuse. Mais aussi car le profil de l’Allemand lui permet d’évoluer aussi plus haut quand la situation oblige Tuchel à semontrer plus offensif tout en gardant du monde au milieu. L’exemple du match à Madrid, alors que Neymar est entré en jeu à la mi-temps dans une position de numéro 10, est flagrant. Si, lors des entrées de Draxler et de Sarabia, Tuchel a sorti Icardi et Di María en replaçant Mbappé dans l’axe et l’Espagnol à droite, l’entrée de Draxler a permis au Brésilien de partir du côté gauche pour occuper une position axiale lors de certaines phases de jeu. Lors de l'après-match, l’ancien Parisien Didier Domi insistait d’ailleurs sur l’utilité de l’entrée de Draxler pour So Foot : «(...)(...)Une cartouche supplémentaire pour Draxler, alors que le casse-tête de Thomas Tuchel concernant l’intégration de Neymar et de ses quatre offensifs dans le collectif parisien n’est pas encore totalement résolu. Une opportunité, surtout, de prouver qu’à 26 ans, il peut encore légitimement postuler davantage qu’à un simple rôle de. D’autant que selon lui, le meilleur reste à venir : «» Attention quand même, car le temps passe vite. À Paris plus qu’ailleurs, et le rendez-vous du soir face à Nantes fait partie des matchs au cours desquels Draxler se doit de briller.