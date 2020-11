Drame de Turin : un an et huit mois de prison requis contre la maire de la ville

1

TD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Trois ans après une certaine funeste soirée.Le 3 juin 2017 à Turin, des vagues de paniques lors de la diffusion de la finale de la Ligue des Champions entre la Juve et le Real entraînaient la mort de deux spectateurs et en blessaient plus de 1500 autres. Comme le rapporte la Gazzetta , le procureur Vincenzo Pacileo a requis un an et huis mois de prison contre la maire de Turin, Chiara Appendino.Le chef d'accusation pour homicide involontaire demande également trois ans et six mois de prison ferme à l'encontre d'Enrico Bertoletti, chef de la sécurité lors de l'évènement ainsi qu'un an et sept mois contre Maurizio Montagnese, directeur de l'office de tourisme de Turin. Enfin, le chef de la municipalité turinoise, Paolo Giordana risque quant à lui deux ans derrière les barreaux.A la justice de trancher.