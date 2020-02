Drame de Furiani : faut-il arrêter de jouer le 5 mai ?

Près de 28 ans après les faits, la catastrophe de Furiani continue de meurtrir la Corse. Après de nombreuses années de combat contre les instances dirigeantes du football français, le collectif des victimes du 5 mai 1992 va, peut-être, obtenir gain de cause. Ce jeudi, un projet de loi visant à sacraliser cette date solennelle sera débattu à l’Assemblée nationale.

48

La Corse, terre de débats

Le culte de la mort

Par Chloé Saunier

Tous propos recueillis par CS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le 5 mai 1992, quelques minutes avant la demi-finale de Coupe de France entre le SC Bastia et l’Olympique de Marseille, la tribune Armand-Césari du stade Furiani s’effondre. Ce soir-là, elle emporte avec elle 18 âmes, en blesse 2357 autres, déchirant ainsi le cœur de la Corse, ses habitants, et naturellement celui de tout le reste de la France. Ceux qui ont assisté à la scène de près ou depuis leur télévision conservent un sentiment d’horreur toujours présent aujourd’hui. À la suite de ce drame qualifié de plus grande tragédie du sport français, le président en fonction, François Mitterrand, avait alors promis dans l’émotion : «» Promesse rapidement tombée aux oubliettes. Vingt-huit ans après les faits, des rencontres sont jouées chaque année à cette date, au plus grand désespoir des victimes et de leurs familles. «» , confie le député de Haute-Corse, Michel Castellani.De fait, depuis de nombreuses années, le collectif des victimes de la catastrophe de Furiani se bat, corps et âme, pour obtenir le gel des matchs se déroulant le 5 mai. Une initiative soutenue en masse, en premier lieu par le Sporting Club de Bastia, mais également par des personnalités sportives et des supporters de nombreux clubs. «» , explique Josepha Guidicelli, présidente du comité des victimes. En vain, face à eux un mur, et pas n’importe lequel. Les instances de football françaises, fermées à l’idée de décaler les rencontres et de chambouler l’organisation du calendrier des différentes compétitions. Pourtant, d’après Josepha Guidicelli, cet argument ne tient pas la route, et de nombreux exemples le prouvent : «Ce débat de longue date dans le football français est donc récemment revenu sur le devant de la scène. En effet, le député de Haute-Corse, Michel Catellani, appartenant au groupe Liberté et Territoire, a émis une proposition de loi qui vise le gel des journées du 5 mai du football professionnel, donc les rencontres de Ligue 1, Ligue 2 et National. Celle-ci a été adoptée à l’unanimité par la commission, la semaine passée, et sera présentée et débattue, ce jeudi 13 février, à l’Assemblée nationale. «» , affirme le député. Un vent d’espoir souffle donc sur l’Île de Beauté.De son côté, la Ligue de football professionnel, opposée à la sacralisation du 5 mai, prône une «» à la proposition de loi, et souhaite «» . Une option qui, bien évidemment, ne convient pas aux familles des victimes. «» , poursuit Josepha Guidicelli.En juillet 2015, le combat du collectif avait donné lieu a une première avancée. Thierry Braillard, secrétaire d'État chargé des Sports, avait décidé de geler les samedis 5 mai. Une avancée significative, mais insuffisante pour les familles qui souhaitent que cette date soit pérennisée. «» , appuie la présidente du comité des victimes. Sans doute parce que c’est une île, sans frontière et dont l’unique limite est l’horizon de la Méditerranée, la Corse possède une impressionnante force de cohésion, dont elle seule détient le secret.L’enfer de Furiani a soudé, pour le reste de la vie, ses familles insulaires touchées par la tragédie, mais pas seulement. Uni dans la douleur depuis bientôt 28 ans, le peuple corse n’a jamais cessé le combat pour entretenir la mémoire de ses défunts. «, explique Loïc Capretti, socio du Sporting Club de Bastia.» Et s'il était l'heure pour l'Assemblée nationale d'écouter François Mitterrand ?