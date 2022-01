Drame à Olembe : « J’ai vu des gens se faire piétiner »

Au moins huit personnes, dont un enfant, sont mortes lundi soir à l’entrée du stade Olembé avant le coup d’envoi de Cameroun-Comores. Selon le gouvernement, 38 personnes sont blessés dont sept sont dans un état grave. Aux abords du nouveau stade, construit spécialement pour la Coupe d’Afrique des nations, la scène était d’une violence terrible. L’accès au stade et le manque de sécurité sont mis en cause par les témoins. Reportage.

Un seul accès à l’enceinte

La machine étatique prise à son propre piège

« Ce drame était évitable »

Par Norman Aya, à Yaoundé

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» , témoigne Franck, la gorge nouée, après avoir assisté à l’immense bousculade meurtrière aux abords du stade Olembe ce lundi soir. Ce supporter camerounais, étudiant de 23 ans en ressources humaines, était venu passer un moment de fête, comme des dizaines d’autres milliers de spectateurs, pour le huitième de finale des Lions indomptables face aux Comores. Mais l’évènement, censé être inoubliable par sa magie, l’est devenu pour de mauvaises raisons. «» , poursuit Franck. Si Vincent Aboubakar et les siens se sont qualifiés (2-1) pour le prochain tour, ils ne se sont finalement offert qu’une victoire à l’arrière-goût de tragédie pour tout un peuple.L’accès difficile au stade Olembe, véritable bijou de modernité, construit spécialement pour accueillir la Coupe d’Afrique des nations, est largement pointé du doigt par les Camerounais. L’enceinte de 60 000 places, tout juste prête à accueillir la compétition à temps, présente encore un défaut majeur : une seule entrée (porte sud) permet aux fans de pénétrer dans l’antre. «» , regrette le jeune étudiant, traumatisé à l’idée d’avoir vu «» . Le stade flambant neuf situé au nord de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, devait initialement être entouré par un grandiose complexe sportif muni d’un hôtel 5 étoiles, un centre commercial, un gymnase, une piscine olympique, un musée, un cinéma et des infrastructures utiles à d’autres sports que le football. À la place, on y trouve à ce jour deux terrains annexes et des hectares entiers de terrains vagues.À quelques centaines de mètres de l’entrée, la police barre la dernière route qui file jusqu’à l’entrée de l’enceinte et les supporters sont invités à s’y rendre à pied. Des files interminables se dessinent autour desquelles les agents tentent, en vain, de mettre de l’ordre. Mais plus le coup d’envoi approche, plus la foule s’impatiente face à la lenteur du processus d’accès au stade. De fait, un entonnoir dévastateur se forme devant l’unique portail ouvert, au grand dam des personnes qui se retrouvent au milieu et à l’avant de la cohue.C’est ce qu’il semble s’être passé mardi. «décrit Franck.» Il faut imaginer, quand le Cameroun joue, l’affluence grimpe. Surtout depuis que le régime de Paul Biya est passé d’un protocole sanitaire strict à des mesures d’incitations pour garnir les gradins. Hier, 50 000 personnes - sur 60 000 sièges - ont tenté de mettre un pied dans l’arène, alors que le taux de remplissage maximal autorisé selon le protocole Covid est de 80 %.rapporte Manu, un commerçant de Yaoundé.» Sans les citer, ce supporter des Lions, exténué, parle des influenceurs, comme Steve Fah, qui s’affichent sur les réseaux sociaux en offrant des centaines de tickets dans les rues de plusieurs grandes villes du Cameroun. À vouloir trop embellir son image, la machine étatique s’est prise à son propre piège. Selon, qui cite une source policière, les forces de sécurité, «» , «» par la foule.se plaint Manu, venu à Olembe le 17 janvier dernier pour la rencontre face au Cap-Vert en phase de groupe avec ses deux fils.Malgré ces tristes évènements précédant le coup d’envoi, la rencontre a bien eu lieu en intégralité, bercée par les bruits de vuvuzelas et «» , relate Franck, l’étudiant à fond derrière sa sélection. Pour Clément Boursin, responsable Afrique à l’ACAT-France, une ONG chrétienne de défense des droits de l’homme, le régime fait forcément partie des responsables. «» , glisse-t-il. Autant que celle de la Confédération africaine de football (CAF). Le constat posé par Clément Boursin est partagé par Patrice Motsepe, le président de la CAF. Hier, le Sud-Africain a donné une conférence de presse dans laquelle il a déclaré que «» . Une autre musique que celle jouée par Abel Mbengué, le porte-parole du Comité d’organisation de la CAN (CoCan), après que les premières rumeurs sur le mouvement de foule ont commencé à faire le tour des réseaux sociaux à la fin du match. «» , avait-il posé.Désormais, l’heure est au respect des victimes et à leur famille. Aux hommages. Aux minutes de silence après les hymnes. Et au déplacement des prochaines rencontres prévues à Olembe. Comme un symbole, le stade qui devait faire rayonner le Cameroun s’est éteint ce lundi, en même temps que les espoirs du régime de montrer au monde qu’il est capable d’accueillir un gigantesque évènement.