Doux Béziers d'été

Après avoir reçu Ajaccio à la Mosson et reporté son match face à Lens à domicile, l’Avenir sportif Béziers accueille ce lundi soir Metz pour sa première rencontre professionnelle à domicile depuis 1987 et la disparition de l’Association sportive Béziers. Un retour programmé depuis dix ans.



Fusion, humilité et famille

Cohabitation avec l'ovalie

Une première à domicile retardée

Par Adrien Hémard

Tous propos recueillis par AH

En matière de longévité, l’Association sportive de Béziers, disparue en 1987, est toujours le troisième club le plus présent en Division 2 avec quarante saisons entre 1933 et 1987. Problème, depuis cette date, la ville longtemps réputée pour son rugby ne possédait plus de club étendard capable d’atteindre le monde professionnel. «» , raconte Gérard Rocquet, président de l’actuel AS Béziers. «» En 2007, l’Avenir sportif de Béziers naît et l’objectif est fixé : retrouver le monde professionnel. «» , se réjouit le président.» , clame l’entraîneur Mathieu Chabert, au club depuis neuf saisons et numéro un depuis trois ans. «» , explique le principal intéressé. Après quelques années de galère en CFA et trois ans en National, revoilà le club en deuxième division : «» , explique Mathieu Chabert, amoureux de son club.L’AS Béziers arrive donc en Ligue 2 avec le statut de plus petit budget du championnat, ce qui «» selon le président, mais nécessite une structuration à tous les niveaux du club. Gérard Rocquet poursuit : «» L’entraîneur Mathieu Chabert se veut plus mesuré : «En attendant l’issue de la saison, les dirigeants biterrois ont déjà passé leur été à structurer un club qui ne possédait aucun salarié en juin dernier. Alors que Mathieu Chabert passe trois jours par mois à Paris pour mettre ses diplômes au niveau, le président Rocquet a hâte de ne revenir qu’au terrain : «» Côté stade, Béziers n’a en revanche pas eu le problème de beaucoup de clubs amateurs promus en Ligue 2, l’ASB étant rapatrié au Stade de la Méditerranée (18 000 places) par la mairie, où réside déjà l’AS Béziers... de rugby.Là encore, Béziers démonte les clichés. Car entre ses deux clubs professionnels de rugby et de foot, chacun en deuxième division, aucune concurrence ni animosité ne se font sentir, quand bien même les joueurs foulent la même pelouse. «, témoigne Mathieu Chabert.» Gérard Rocquet complète : «» Et même lorsque le piteux état de la pelouse du stade empêche l’ASB de recevoir Lens au dernier moment pour son premier match à domicile, les relations restent au beau fixe : «» , tient à préciser Mathieu Chabert.Cette fois, la pelouse est prête pour la réception d’un autre cador du championnat : le FC Metz. «» , se réjouit Mathieu Chabert. Les 18 000 places de la Méditerranée ne seront pas occupées, mais l’engouement est bien là : «» , pose Gérard Rocquet. Un public présent jusque dans la devise du club «» . «» , précise Mathieu Chabert.