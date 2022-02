Douglas Costa envoyé en prêt au Los Angeles Galaxy

FP

Du FC Hollywood ... à Hollywood.Depuis son retour en catimini au Brésil l'été dernier, il ne faisait plus trop parler de lui : Douglas Costa (31 ans) quitte le Grêmio - où il était déjà prêté par la Juventus - pour le Los Angeles Galaxy, dans le cadre d'un nouveau prêt de six mois. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec la Vieille Dame, le Brésilien devrait ensuite signer un contrat d'un an et demi - jusqu'à la fin de la saison régulière 2023 de MLS - avec le club californien. Il sera intégré à l'équipe en tant que, ce qui lui permettra de toucher un salaire librement fixé par ses nouveaux patrons et non plus limité par les restrictions habituelles.Costa était depuis mai dernier prêté au Grêmio, récemment relégué en deuxième division brésilienne . Une expérience de courte durée et infructueuse, marquée par son incapacité à se montrer décisif : seulement trois buts et deux passes décisives en vingt-huit rencontres.L'appel de la côte Ouest, ça ne le laisse pas Douglas.