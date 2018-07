Doucouré : « Buffon, je l’excuse, car c’est son premier match »

Camp des Loges, dimanche dernier. On joue la 36e minute du match amical opposant le PSG au FC Chambly sur le terrain d'entraînement du champion de France. L'attaquant des Picards Lassana Doucouré s'échappe derrière la défense et trompe Gigi Buffon d'une frappe léchée. Alors, qu'est-ce que ça fait de marquer face au grand Gigi quand on est habitué aux gardiens de National 1 ? Doucouré répond.

« Un autre gardien ou lui, c’est pareil... même si c’est peut-être le meilleur gardien du monde. »

« Buffon à Chambly, je voudrais bien, mais on a déjà de notre côté Simon Pontdemé. »

« La Coupe de France, c'est magnifique, mais selon moi, il faudrait peut-être se concentrer sur le championnat pour garder notre énergie. »

Propos recueillis par Alexis Souhard

Mon capitaine Thibault Jaques me balance un long ballon devant et je sens que le défenseur du PSG ne va pas bien jouer le coup. Il veut la passer à son coéquipier et j’arrive à prendre le ballon, je débarque face à Buffon et je me suis directement dit dans ma tête : «» Et c’est ce que j’ai fait !C’est vrai que sur le coup, on n’y pense pas, mais après le match, tout le monde m’a félicité. J’ai reçu plein de messages. Et c’est là qu’on réalise enfin. C'était inimaginable ! Il jouait quand même face à Cristiano Ronaldo en Ligue des champions il y a quelques mois. J’ai eu du mal à réaliser le truc.Franchement, pas du tout. Je savais que Buffon était titularisé d’entrée, mais il fallait juste que je joue simplement. Un autre gardien ou lui, c’est pareil... même si c’est peut-être le meilleur gardien du monde.Je l’excuse, car c’est son premier match. Tout est une question de se mettre dans le bain. Là, il n'avait pas l’air d’être à l’aise parce que tout était un peu mélangé dans sa tête. La défense, aussi, n’était pas celle qu’il connaissait.Pourquoi pas !Déjà que c’était quelque chose d'incroyable ! Jamais je n'y aurais cru. Alors mettre un doublé, ça aurait été trop beau.Je n’apprendrai jamais le boulot aux attaquants. Je pense que tout est une question de ravaler la pression, et de faire ça par sang-froid pur.Largement. Areola a dû voir l'arrivée de Buffon comme le signe qu’il ne sera plus numéro 1. Je me suis posé la question, s'il devait partir ou pas. Et selon moi, il doit partir, car se retrouver sur le banc à cet âge-là, c’est du temps de perdu.Peut-être ! On a bien vu qu’il y avait de leur côté Rabiot, Jesé et Buffon dans les cages.Les autres, ce sont des joueurs de moins de 19 ans qui les accompagnaient, donc on ne peut pas encore les juger. Je voudrais bien que Buffon vienne chez nous, mais on a déjà de notre côté Simon Pontdemé. Tout se passe très bien avec lui et il est l’un des meilleurs gardiens de National. Donc rien de mieux pour nourrir de belles ambitions.En les connaissant, ça leur a vraiment fait plaisir de jouer contre le meilleur gardien du monde et surtout de lui mettre deux ballons au fond de sa cage. Il a réalisé une très longue carrière, et même à 40 ans, c’est que du plus pour le PSG. Rien que ce qu’il fait contre le Real Madrid avec la Juventus en Ligue des champions, c’est titanesque.Ça fait rêver de battre de cette manière une équipe comme cela, même remaniée ! On a un très bon effectif. J’aimerais bien monter en Ligue 2 avec cette équipe que j’appelle ma deuxième famille.Ce serait magnifique, mais ça te bouffe beaucoup d’énergie. Selon moi, il faudrait peut-être se concentrer sur le championnat. Après, si on doit jouer contre le PSG, ce sera un match bonus pour le plaisir. On avait dévoré notre énergie en atteignant les demies l’an passé et on a vu l’exemple des Herbiers qui sont malheureusement descendus en National 2...Franchement, si à 35 ans, je suis encore joueur professionnel, ce serait incroyable. Alors, à 40 ans, le haut niveau façon Benjamin Nivet , je ne dis pas non, mais faudra bosser ! Mais pas pour finir au PSG, jamais !À jamais mon club rival, je suis supporter de l’OM avant tout.