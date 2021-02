Doublé de Ronaldo : la Juve se relance

: Cristiano Ronaldo (38, 46), McKennie (66Cela devait être une formalité, et cette fois-ci, la Juventus ne s'est pas trouée.Battue deux fois en sept jours, d'abord à Naples, puis à Porto, la Vieille Dame s'est relancée avec une victoire 3-0 face à la lanterne rouge de Serie A, Crotone. Qui, osons-le, n'est pas loin d'être la pire équipe d'Europe cette saison. Lesavaient réglé l'affaire dès la première période, grâce, entre autres, à un doublé de Cristiano Ronaldo, qui reprend ainsi son trône de meilleur buteur (18 pions, un de plus que Lukaku). Ce succès permet également à Pirlo de reprendre la troisième place.La Juve s'est pourtant présentée à l'Allianz Stadium sans Dybala, Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Arthur et Rabiot. Ce qui n'a pas empêché le nonuple champion d'Italie en titre de rouler sur son adversaire (pire défense d'Italie). Le portier de Crotone, Cordaz, a tenté de retarder l'échéance, en sauvant d'abord sur Ronaldo, puis sur Ramsey. Mais il a finalement dû s'incliner face à CR7, bien lancé à la limite du hors-jeu par Alex Sandro (38). Et juste avant la pause, le Portugais s'est offert son neuvième doublé de la saison, sur un centre de Ramsey (45+1).Forcément, à 2-0, la seconde période ressemble à un long fleuve tranquille pour la Juve, qui se crée d'abord une occasion par Ronaldo, puis inscrit le troisième but par le jeune McKennie. Pirlo profite ensuite de la quiétude pour offrir son baptême en Serie A au jeune Fagioli.Grâce à cette victoire, les Turinois repassent donc devant les deux équipes romaines, et reviennent à quatre longueurs de l'AC Milan, avec un match en retard à disputer. Comme quoi, rien n'est encore joué, même si ce ne sera pas Crotone en face tous les week-ends...